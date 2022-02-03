По всей Беларуси поликлиники будут принимать и по выходным из-за роста заболеваемости COVID-19 3.02.2022, 10:41

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Система здравоохранения не справляется с эпидемией.

Во всех регионах Беларуси продлевается режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, сообщает Минздрав.

В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни — субботу и воскресенье.

«Начиная с ближайших выходных — 5 и 6 февраля — прием пациентов в поликлиниках (включая и осмотр на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно», — сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.

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