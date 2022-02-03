Названы семь самых полезных продуктов для здоровья кишечника 3.02.2022, 10:53

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Состояние его микрофлоры важно для нормальной работы всего организма.

Кишечная микрофлора – это микроорганизмы, живущие в пищеварительном тракте. Установлено, что кишечник человека содержит в среднем более 10 трлн бактерий. Нарушение в соотношении "хороших" и "плохих" микроорганизмов может вызвать и усугубить проблемы со здоровьем. Диета и определенные питательные вещества помогают снизить обострения различных симптомов заболевания кишечника. Специалисты назвали семь самых полезных продуктов для этого важного органа, пишет storinka.com.ua.

КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ

Цедра цитрусовых может активизировать пищеварение, поддерживать здоровый отток желчи и помогать работе печени, объяснили эксперты.

"Лимоны, лаймы и апельсины содержат d-лимонен, который поддерживает перистальтику и может быть полезен при изжоге, вздутии живота и симптомах ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)", – рассказала магистр наук, нутрициолог Кейтлин Селф.

ИМБИРЬ И ЯБЛОКИ

Имбирь помогает снизить газообразование в кишечнике и улучшает кровообращение. Специя устраняет тошноту, поэтому врачи в большинстве случаев советуют выпить немного имбирного чая. Яблоки богаты пектином, который может нейтрализовать небольшую кислотность в желудке и улучшить работу кишечника.

ОВЕС

Необработанный овес без сахара – отличный источник витаминов, минералов и пищевых волокон. Основным из них считается бета-глюкан (пребиотик). Исследования показали, что диеты с продуктами, содержащими пребиотики, могут увеличивать количество полезных бактерий в кишечнике. "Согласно Гарвардской школе общественного здравоохранения, польза от употребления овса для пищеварения также связана с его фенольными соединениями и фитоэстрогенами, которые помогают уменьшить опасные последствия воспаления", – поделился подробностями доктор медицинских наук Мэтью Кейди.

ШПИНАТ

Шпинат и другие зеленые листовые овощи – отличный источник магния и сульфохиновозы. Этот фермент поддерживает рост хороших кишечных бактерий и ограничивает – плохих, помогая восстановить баланс кишечной микрофлоры.

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ И ЛОСОСЬ

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, мисо и кефир, способны оздоровить кишечник, поскольку обеспечивают микробиом полезными бактериями. Кроме того, стоит включить в рацион продукты, с большим содержанием омега-3, например, лосось и другую жирную рыбу. Употреблять ее нужно минимум два раза в неделю.

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