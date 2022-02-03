«В парикмахерскую не хожу, меня стрижет дочка» 3.02.2022, 11:04

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Как живет администратор барановичской гостиницы с зарплатой в 300 рублей.

Администратор в барановичской гостинице рассказала Intex-press о своих доходах, экономии и мечтах.

В детстве я мечтала стать врачом, но в медицину не пустили родители. В итоге я закончила технологический техникум по специальности «техник-технолог», правда, по профессии так и не работала – устроилась продавцом. Спустя пару лет заболела мама, и я ухаживала за ней, а как мамы не стало, знакомая предложила работу администратора в гостинице.

В настоящее время я работаю не полный рабочий день. Раньше ставка была полной, но сейчас количество желающих остановиться в гостинице уменьшилось, посещаемость снизилась, и меня перевели на сокращенный график.

На руки я получаю 300 рублей. Конечно, это очень мало, особенно сейчас – с постоянно растущими ценами. Хорошо, что муж получает пенсию. Если бы не его пенсия, то не знаю, как бы я жила на эти копейки.

Половина зарплаты – на коммуналку

Коммунальные услуги я оплачиваю со своего дохода, и на это у меня уходит почти половина зарплаты. В январе за трехкомнатную квартиру я заплатила 140 рублей, из них только за свет – 50 рублей. Обычно выходило меньше, но, видимо, зима, темнеет рано, вот и нагорело.

Еще один обязательный платеж – рассрочка, которую мы взяли при покупке межкомнатных дверей. Каждый месяц на это уходит 80 рублей.

Еще 15 рублей идет на мой мобильный телефон. Домашнего интернета, как и телефона у меня нет.

Продукты – за деньги мужа

На покупку продуктов питания идут деньги с пенсии мужа. Закупаем сразу на месяц: разные крупы – по два килограмма, мясо – в основном курицу и немного свинины, растительное масло. Остальное по мере необходимости. Несколько раз в неделю захожу в магазин за хлебом и молоком, раз в неделю беру сливочное масло. Муж очень любит молочные каши на завтрак.

Мы с супругом любим рыбу, но часто покупать ее не можем. Два раза в месяц стараюсь взять скумбрию. Обычно на это уходит 15 рублей, и это мой вклад в покупку продуктов питания.

Отказаться от зефира не могу

Еще 15 рублей уходит на мои «слабости» – фруктовый чай и зефир, от которого я просто не могу отказаться. Хотя остальные сладости я не люблю. Зефир у меня есть всегда: куплю упаковку и кушаю по одной зефирке в день.

Так как я работаю не полный день, то на перекус беру с собой на работу только бутерброд. В большой ссобойке нет нужды –отработала, пришла домой и пообедала.

Бытовую химию – на акциях

Стиральный порошок я покупаю большими упаковками и в магазинах низких цен: дешевле и много. Куплю, и на пару месяцев хватает.

А вот шампунь, гель для душа, мыло, средство для мытья посуды и другие средства беру самые дешевые и обычно вписываюсь в 20 рублей.

Без чего не могу обойтись, так это без средств по уходу за волосами. У меня всегда должны быть различные спреи, лосьоны. Предпочитаю отечественные и стараюсь покупать на акциях. Экономнее выходит.

«Забыла, когда последний раз покупала себе одежду»

На чем приходится экономить и жестко, так это на одежде и обуви. Их я покупаю очень редко, стараюсь носить аккуратно. Я уже даже забыла, когда последний раз брала что-то себе из вещей. Лишь иногда, если необходимо, позволяю себе купить белье. Обычное и недорогое.

Декоративной косметикой я не пользуюсь. Покупаю только крем для лица и для рук. Их хватает на несколько месяцев.

В парикмахерскую не хожу. Не с моими финансами. Меня стрижет дочка, она же мне и маникюр делает.

Мечтаю о поездке на море

Свободное время я обычно провожу дома. Я – домоседка и не люблю особо никуда ходить. Поэтому никаких кафе, это еще и дорого. Иногда собираемся у кого-то дома, а так в основном общаемся по телефону.

Хотелось бы найти более высокооплачиваемую работу. Надеюсь, что так оно и будет. А еще надеюсь, что когда-нибудь соберу денег, чтобы съездить на море или в путешествие.

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