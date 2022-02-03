The Washington Post: Соединенные Штаты и НАТО одержали верх над Путиным 3.02.2022, 11:11

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Байден проводит решительную кампанию по сдерживанию России.

Для администрации Байдена, которая порой допускала ошибки в вопросах стратегии национальной безопасности и ее реализации, украинский кризис оказался приятным исключением. Администрация четко сформулировала свою позицию и разъяснила ее как своим союзникам, так и противникам, помешав России манипулировать событиями, пишет The Washington Post (перевод — inosmi.ru).

С тех пор, как в октябре американской разведке стало известно о планах российского вторжения, администрация Байдена проводила кампанию по сдерживанию в "информационном пространстве", как его иногда называют русские. Чтобы мобилизовать своих союзников, американские чиновники передавали им секретные данные разведки о действиях Москвы, и, обнаруживая какие-либо махинации Кремля, они сразу же их разоблачали.

Эта агрессивная тактика позволяет лишить Россию ее привычных преимуществ, таких как неожиданность и скрытность.

Поскольку украинский кризис уже приближается к решающей точке, полезно вспомнить, как мы оказались в такой ситуации. Конфронтация не была случайной. Ее запустил президент России Владимир Путин, стремящийся реализовать свой честолюбивый план по перекраиванию карты безопасности в Европе, не понимая, чем может закончиться его дерзкая кампания. Должно быть, он надеялся на вялую реакцию разобщенного Запада. Однако этого не случилось. Альянс НАТО, с которым практически ежедневно работают президент Байден и его команда, по большей части сохраняет твердость своих позиций.

Гроза вокруг Украины собиралась у всех на виду практически целый год. В апреле Россия стянула к украинским границам около 70 тысяч своих военных, однако это была всего лишь репетиция. Позже военные отступили, оставив у границы технику. Этот приграничный трюк привлек внимание Соединенных Штатов, и в июне Байден провел успешный саммит с Путиным в Женеве. Однако Путин продолжил вынашивать планы касательно Украины, которая, с его точки зрения, является символом враждебности Запада по отношению к России.

Путин открыто бросил вызов, опубликовав в июне весьма примечательное эссе на русском, английском и украинском языках под названием "Об историческом единстве русских и украинцев". В нем оказалась масса невразумительных исторических подробностей, однако главная идея заключалась в том, что прозападная и антироссийская позиция Украины "по своим последствиям сравнима с применением против нас оружия массового поражения". Американские аналитики считают, что большую часть эссе Путин написал сам, а некоторые комментаторы в России назвали этот манифест президента "объявлением войны".

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов внимательно ознакомилось с этим эссе. Оно указывает на сильный гнев, который президент испытывает в отношении Украины. Путину кажется, что Байден его недооценивает. По мнению аналитиков, российский президент убежден, что Соединенные Штаты воспринимают его страну всерьез, только когда Кремль угрожает применением военной силы. То есть Путин решил повысить уровень угрозы. В сентябре и октябре российские войска снова стали прибывать к границе Украины.

В Вашингтоне тревожные сигналы зазвучали в конце октября. Это уже не было похоже на военные учения, как в апреле. Американская разведка продемонстрировала, что русские планировали масштабное вторжение с множества направлений. Одним из наиболее зловещих сигналов стало то, что в августе Россия внезапно решила сформировать боевой резервный состав, численность которого к концу 2021 года должна была составить 100 тысяч. Данные указывали на то, что эти формирования могли бы использоваться в качестве оккупационных войск.

Второго ноября директор ЦРУ Уильям Бернс (William J. Burns) в срочном порядке приехал в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями российских служб безопасности. Послание Бернса сводилось к мысли: "Мы следим за ситуацией". Если вы вторгнитесь на Украину, вас ждут масштабные последствия. После того как Бернс предупредил русских, директор Национальной разведки Эврил Хейнс (Avril Haines) отправилась в Брюссель, чтобы передать союзникам НАТО сведения американской разведки касательно Украины. Ради наибольшего эффекта администрация Байдена совершила довольно необычный шаг и снизила уровень секретности данных, чтобы их можно было передать союзникам.

Ноябрьские встречи создали предпосылки для драмы, которая с тех пор продолжает набирать обороты. Путин отреагировал на предупреждения Соединенных Штатов ужесточением своих требований. Посетив 18 ноября Министерство иностранных дел (такое случается крайне редко), он заявил, что из-за украинского кризиса на Западе выросла напряженность и "нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше". Тогда же Путин поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову составить список требований касательно долгосрочных гарантий безопасности, включив в него пункт о том, что Украина никогда не должна стать членом НАТО.

Возможно, Путин надеялся использовать то, что ему казалось политической слабостью Байдена, однако эти трудности, очевидно, только укрепили решимость американского президента. После провального вывода войск из Афганистана и резкого падения рейтинга Байден больше не мог позволить себе выглядеть тем дружелюбным соглашателем, которого Путин, вероятно, ожидал в нем увидеть. Американский лидер сделал выбор в пользу жесткого курса и продолжает следовать ему. И он сделал альянс НАТО, который бывший президент Дональд Трамп открыто презирал, краеугольным камнем своей политики. Как сообщают чиновники Белого дома, с начала кризиса администрация провела более 200 "дипломатических взаимодействий" с союзниками.

Соединенные Штаты и союзники НАТО одержали верх над Путиным в информационной игре. В январе Госдепартамент обнародовал подробности секретного плана российской разведки по вербовке украинцев с целью дестабилизации страны. В январе Великобритания сообщила о том, что Россия планирует привести к власти в Киеве промосковского лидера. Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие чиновники пытались сорвать планы России, активно разъясняя методы обмана и дестабилизации, которыми пользуются русские.

Путин решительно настроен остановить реализацию, как ему кажется, "антироссийского проекта". Он сделал огромную ставку на то, что Запад отступит на Украине. И для Путина стало большой неожиданностью, что он встретил непоколебимого противника в лице Байдена – словоохотливого и добродушного профессионального политика, который в рамках этой конфронтации демонстрирует неожиданную твердость.

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