Российский страх и ненависть к Bayraktar 14 Александр Коваленко

3.02.2022, 11:39

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Беспилотник стал для военных РФ ночным кошмаром.

Впервые российская армия смогла ощутить на себе эффект от участия в современной войне, в ходе первого боевого соприкосновения с турецкой армией в сирийской провинции Идлиб. Именно тогда против подразделений российских наемников, контингента регулярных войск РФ, а так же подразделений асадитов были использованы ударные БПЛА Bayraktar.

Но, по настоящему сокрушительное поражение российские наемники и российская военная техника, преподносимая пропагандой как современная и не имеющая аналогов в мире, познали в ходе наступления на Триполи в Ливии. Тогда, подразделения Ливийской национальной армии, которой командовал военный преступник Халифа Хафтар, были остановлены и отброшены на десятки километров от столицы Ливии войсками Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне и ООН).

В Ливии Россия потеряла не только энное количество своих наемников из состава так называемой ЧВК “Вагнер”, но и десятки ЗРПК Панцирь-С1 оказавшемся не настолько неуязвимыми, перед угрозой ударных БПЛА Bayraktar ТВ-2. И хотя некоторое количество турецких беспилотников российским зенитно-ракетно пушечным комплексам удалось сбить и даже захватить их останки, соотношение потерь и трофеев было не в пользу поддерживаемого Россией Халифы Хафтара.

Бои в Сирии и Ливии показали, что сирийские и ливийские, читай — российские РЭБ на Bayraktar TB2 практически не воздействуют. Это связано с тем, что данные БПЛА используют три канала управления: C-Band, в диапазоне от 3 до 8 ГГц; UHF-канал в диапазоне 400-470мГц, передающий координаты БПЛА с точностью до сантиметра; GPS-канал. И именно в режиме боевого применения данные БПЛА находились не в автоматизированном, а ручном режиме через C-band-канал, обеспечить выявление и подавление которого находящиеся на вооружении сирийской и ливийской армии и РФ системы своевременно не могут.

Таким образом, БПЛА Bayraktar TB2 показал высокую надежность и сопротивляемость помехам РЭБ потенциального противника. Но и это еще не все.

Bayraktar TB2 применял практически во всех случаях полуактивную лазерную систему наведения, отличающуюся крайне высокой точностью. Таким образом, в условиях плотного насыщения провинции Идлиб вражескими системами ПЗРК и ЗРК, легкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 не только поражая цели имеющимися в их распоряжении боеприпасами, но и обеспечивая войска координатами размещения противника и наведения на цель.

После же Сирии и Ливии российская техника столкнулась с БПЛА Bayraktar-TB2 в Карабахе, где они достаточно массово применялись в рамках операции по деоккупации региона. И благодаря выверенной стратегии применения, данные БПЛА, в комплексе с барражирующими боеприпасами и высокоточными ударами артиллерии, практически полностью нивелировали потенциал сил ПВО противника.

На сегодняшний день Bayraktar стал для российских военных специалистов ночным кошмаром. Ведь они не только не имеют на вооружении идеального противовеса данным БПЛА, но и поспевают за совершенствованием своих аппаратов турецкой компанией.

Так, например, в декабре 2021 года российские военные специалисты официально заявили, что у них есть останки сбитого Bayraktar-TB2 и они приступили к их изучению. Заявили они об этом тогда, когда в самой Турции уже совершил первый полет Bayraktar TB2S, аппарат следующего поколения — со спутниковым каналом управления.

Но больше всего Россия боится того, что современные ударные БПЛА будут появляться у стран, которые она потенциально считает своими противниками, будь то геополитическими или региональными и т.д. Но, что самое главное, Россия опасается того, что у этих стран могут в ближайшее время появится еще более грозные и совершенные БПЛА. Например такие как Bayraktar Akıncı. И она прикладывает все усилия для того, чтобы эти страны данные БПЛА не получили в свое распоряжение.

Таков он, российский страх и ненависть к Bayraktar, который за последние несколько лет выработался в самый настоящий комплекс.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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