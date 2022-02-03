Боксер против наперсточника

Боксер против наперсточника8
- Александр Опейкин
- 3.02.2022, 11:32
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Власть в Беларуси не имеет никакой легитимности.
Основные мысли на сегодня:
— Бесит возня с «референдумом». Участие — подсознательное подчинение. Полное погружение демсил в повестку нелегитимной власти и попытка сыграть в честную игру с наперсточником. Наперсточника может обыграть только боксер. Единственная возможная форма активности 27 февраля — массовый организованный протест «Народная решимость 2022». Но к этому пока не готовы.
— Я не искушен в политике, и уж тем более не являюсь медиаэкспертом. Но даже я понимаю, что некоторые «демократические» медиа усиленно качают повестку Луки, вбивая его постоянное присутствие в мозги белорусов, размусоливая в «экспертных анализах» его шизоидный бред и внушая нам, что он единственный политический субъект в белорусской среде. Я сомневаюсь в неумышленности таких действий.
— Узнал, что многие беларусы, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий, продолжали платить кредиты и налоги в Беларуси. Рукалицо. Друзья, пока вы не выкинете из своей головы картонную дурилку под название «Республика Беларусь, шансов не перемены у нас не будет. Переставайте играть в государство, в Беларуси его нет. В системе правового дефолта не могут работать какие-либо государственные нормы, договоры и институты. Игра в государство — это игра в Луку.
— Из положительного: власть в Беларуси не имеет никакой легитимности. Представителей государственных органов никто не выбирал. Значит, их решения и полномочия не имеют никакой юридической силы. Это открывает огромные возможности для нас всех, друзья.
Александр Опейкин, telegram