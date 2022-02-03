Арестованная на 10 суток основательница музея в Ивье объявила голодовку 4 3.02.2022, 11:46

3,130

Регина Лавор

Регина Лавор находится на «домашней химии» с декабря прошлого года.

Жительница Ивья Регина Лавор, которую арестовали на 10 суток за нарушение режима отбывания «домашней химии», объявила голодовку.

Об этом сообщают правозащитники.

Создательницу и первого директора Ивьевского музея национальных культур Регину Лавор в сентябре прошлого года осудили на два года «домашней химии». Ее обвинили в оскорблении начальника РОВД и старшего инспектора.

На «домашней химии» женщина находится с 1 декабря 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».