Арестованная на 10 суток основательница музея в Ивье объявила голодовку

Арестованная на 10 суток основательница музея в Ивье объявила голодовку4
- 3.02.2022, 11:46
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Регина Лавор находится на «домашней химии» с декабря прошлого года.
Жительница Ивья Регина Лавор, которую арестовали на 10 суток за нарушение режима отбывания «домашней химии», объявила голодовку.
Об этом сообщают правозащитники.
Создательницу и первого директора Ивьевского музея национальных культур Регину Лавор в сентябре прошлого года осудили на два года «домашней химии». Ее обвинили в оскорблении начальника РОВД и старшего инспектора.
На «домашней химии» женщина находится с 1 декабря 2021 года.