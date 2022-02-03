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Арестованная на 10 суток основательница музея в Ивье объявила голодовку

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  • 3.02.2022, 11:46
  • 3,130
Арестованная на 10 суток основательница музея в Ивье объявила голодовку
Регина Лавор

Регина Лавор находится на «домашней химии» с декабря прошлого года.

Жительница Ивья Регина Лавор, которую арестовали на 10 суток за нарушение режима отбывания «домашней химии», объявила голодовку.

Об этом сообщают правозащитники.

Создательницу и первого директора Ивьевского музея национальных культур Регину Лавор в сентябре прошлого года осудили на два года «домашней химии». Ее обвинили в оскорблении начальника РОВД и старшего инспектора.

На «домашней химии» женщина находится с 1 декабря 2021 года.

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