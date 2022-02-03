Forbes: В случае вторжения в Харьков русских встретит лучшая бригада Украины 7 3.02.2022, 11:53

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Сражаться ради защиты своего дома – это сильная мотивация.

В январе в Украине вступил в силу новый закон, создающий правовые рамки для того, чтобы обычные граждане могли вступать в подразделения территориальной обороны. Командовать добровольцами будут офицеры армейского спецназа, а правительство возьмет на себя материальное обеспечение и предоставит им оружие, пишет Forbes (перевод — inosmi.ru).

В Харькове – городе с населением около миллиона человек, расположенном в 40 километрах от границы с Россией, – интерес к местному добровольческому подразделению очень высок, несмотря на то, что оно существует всего несколько дней. "Сражаться ради защиты своего дома – это сильная мотивация", – сказал один местный житель в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Но если Россия расширит военные действия против Украины, что кажется всё более вероятным, именно регулярная армейская бригада – а не какая-то разношерстная кучка добровольцев – первой встанет на защиту Харькова, где помимо других стратегических активов находится важный танковый завод.

92-я отдельная механизированная бригада, размещенная к югу от города, является одним из наиболее подготовленных и наилучшим образом оснащенных подразделений действующей армии Украины, численность которой в настоящее время составляет 145 тысяч человек.

Недаром, когда в прошлом году альянс НАТО пригласил украинскую армию принять участие в учениях на полигоне в немецком Хоэнфельсе, Киев отправил туда часть 92-й механизированной бригады.

В состав бригады входят два танковых батальона Т-64 и три батальона пехоты на колесных боевых машинах БТР-4, а также приданная артиллерия, инженеры, зенитчики и вспомогательные войска. Каждый батальон имеет в своем распоряжении около 40 единиц бронетехники и около 400 военнослужащих.

Танки 92-й механизированной бригады являются одними из самых современных на вооружении Украины. Бригада получила модернизированные Т-64БВ в 2014 году, то есть вскоре после того, как российские войска вторглись на украинский Крымский полуостров, а затем поддержали антиправительственное сепаратистское движение в Донбассе.

Спустя семь лет 92-я бригада стала первым соединением украинской армии, получившим новейшую версию Т-64. Т-64БМ2 – это украинский вариант классического танка с форсированным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил и улучшенным управлением огнем, включая современные прицелы ночного видения.

БТР-4, принадлежащие пехоте, возможно, не могут похвастаться наилучшей мобильностью в условиях сложного бездорожья, хотя есть много фотографий БТР, движущихся за Т-64 по типичным для Украины мокрым полям. Однако они имеют повышенную защиту от противотанковых ракет благодаря решетчатой броне на их орудийных башнях.

Штатное расписание инженерной, артиллерийской и противотанковой составляющих 92-й бригады является стандартным: ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-4, гусеничные гаубицы 2С1 и 2С3, реактивные установки БМ-21, противотанковые пушки МТ-12, региональная оперативная группа, которая курирует бригаду, предоставляет дополнительную артиллерию и ракеты.

Впечатляющая укомплектованность 92-й бригады сегодня резко контрастирует с тем, насколько неподготовленной она была, когда русские впервые напали в 2014 году. Как и большая часть украинской армии, 92-я бригада была недоукомплектована, плохо оснащена и остро нуждалась в дополнительных средствах.

Поскольку после вторжения России в Крым и Донбасс началась масштабная мобилизация украинской армии, 92-я бригада оставалась бригадой только по названию. "92-й отдельной механизированной бригаде не удалось стать единым оперативным формированием", – отмечают аналитики украинского правительства в исследовании 2020 года.

В конце концов 92-я бригада смогла собрать роту из нескольких машин и около 300 солдат. Вскоре эта рота потерпела крах.

В конце 2014 года военная кампания за Донбасс постепенно стала разворачиваться в пользу Киева, поскольку на фронт выходило все больше и больше подразделений украинской армии и добровольческих батальонов. Битва за Иловайск в августе того года стала переломным моментом. Украинцы захватили город, надеясь заблокировать пути снабжения между сепаратистскими "республиками" в Луганске и Донецке.

Именно в тот момент Москва прислала свои регулярные батальоны. Мощные силы России окружили украинцев в Иловайске. В отчаянной попытке освободить окруженные войска Киев приказал 92-й механизированной бригаде атаковать.

Разумеется, по силе эта бригада не могла сравниться с россиянами, осаждавшими Иловайск. "На пересечении дорог у поселка Победа мою машину подбили, и она загорелась, – вспоминал солдат 92-й бригады Андрей Никитенко. – Меня выбросило из машины, и я получил сотрясение мозга".

Выжившие из оперативной группы 92-й бригады отступили, бросив много своих машин.

Бедствия продолжились. После Иловайска 92-я бригада переформировали, и в конце концов она оказалась в окопах Донбасса. В 2018 году в результате обстрелов противника загорелся склад боеприпасов бригады в Старой Николаевке. Это был один из тех ударов по складам, которые уничтожили около 40% боеприпасов украинской армии.

Сегодня 92-я бригада полностью укомплектована и оснащена – отчасти благодаря иностранной помощи и тому обучению, которое украинские солдаты проходят под руководством британских инструкторов. Одна бригада не может в одиночку остановить российские силы вторжения, в состав которых может входить множество бригад, включающих в себя сотню оперативных групп и огромное количество вспомогательной артиллерии.

Но это не обязательно. В распоряжении украинской армии есть 20 боеготовых бригад и еще четыре бригады в резерве. А теперь есть еще и добровольцы.

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