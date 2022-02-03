Археологи нашли следы священных рощ древних майя
- 3.02.2022, 12:00
Эта цивилизация считала деревья какао подарком богов.
Исследователи смогли определить места, где майя выращивали священные рощи деревьев какао, которые считались подарком богов, пишет «Новое время».
Ученые обнаружили следы древней культуры в почве карстовых провалов — сенотов, которые обеспечивали идеальное сочетание влажности и тени.
Эти провалы расположены существуют на полуострове Юкатан в Мексике. Деревья росли не на открытой поверхности, где условия были бы неподходящими, а внутри воронок с собственным микроклиматом. Было обнаружено, что эти воронки содержат теобромин и кофеин, ключевые биомаркеры для роста растений какао.
Команда также обнаружила множество признаков проведения ритуалов в этих скрытых местах: каменные лестницы и резьба, алтари, нефрит и керамика, которые использовались в качестве подношений высшим силам.
«Мы искали теобромин в течение нескольких лет и нашли какао в некоторых местах, которых не ожидали», — говорит почвовед Ричард Терри из Университета Бригама Янга в США.
«Мы также были поражены, увидев церемониальные артефакты. Мои ученики спустились в одну из этих воронок и сказали: „Вау! Здесь есть сооружение!“ Это была лестница, которая на треть заполнила провал камнем», — добавил он.
Почва, извлеченная из этих воронок, была высушена и просеяна, затем покрыта горячей водой и помещена в центрифугу для разделения отдельных элементов. Затем ученые использовали масс-спектрометрию, чтобы увидеть, что содержится в почве. Наконец, результаты были подтверждены путем сравнения с контрольными образцами.
Считается, что одна из воронок была местом священной рощи какао в поздний постклассический период (1000−1400 годы нашей эры). Были найдены рука и браслет статуэтки, а также несколько керамических лепных стручков какао и остатки какао-деревьев, которые все еще росли.
«Зная, что какао-бобы использовались в качестве валюты, это означает, что воронки были местом, где можно было выращивать деньги и контролировать их», — говорит Терри.
Более того, многие воронки находятся недалеко от 120-километрового шоссе майя, которое когда-то было оживленным торговым маршрутом, что позволяет предположить, что люди, отвечающие за развитие шоссе, также играли ключевую роль в производстве какао.