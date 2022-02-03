Археологи нашли следы священных рощ древних майя 3.02.2022, 12:00

Фото: Brigham Young University

Эта цивилизация считала деревья какао подарком богов.

Исследователи смогли определить места, где майя выращивали священные рощи деревьев какао, которые считались подарком богов, пишет «Новое время».

Ученые обнаружили следы древней культуры в почве карстовых провалов — сенотов, которые обеспечивали идеальное сочетание влажности и тени.

Эти провалы расположены существуют на полуострове Юкатан в Мексике. Деревья росли не на открытой поверхности, где условия были бы неподходящими, а внутри воронок с собственным микроклиматом. Было обнаружено, что эти воронки содержат теобромин и кофеин, ключевые биомаркеры для роста растений какао.

Команда также обнаружила множество признаков проведения ритуалов в этих скрытых местах: каменные лестницы и резьба, алтари, нефрит и керамика, которые использовались в качестве подношений высшим силам.

«Мы искали теобромин в течение нескольких лет и нашли какао в некоторых местах, которых не ожидали», — говорит почвовед Ричард Терри из Университета Бригама Янга в США.

«Мы также были поражены, увидев церемониальные артефакты. Мои ученики спустились в одну из этих воронок и сказали: „Вау! Здесь есть сооружение!“ Это была лестница, которая на треть заполнила провал камнем», — добавил он.

Почва, извлеченная из этих воронок, была высушена и просеяна, затем покрыта горячей водой и помещена в центрифугу для разделения отдельных элементов. Затем ученые использовали масс-спектрометрию, чтобы увидеть, что содержится в почве. Наконец, результаты были подтверждены путем сравнения с контрольными образцами.

Считается, что одна из воронок была местом священной рощи какао в поздний постклассический период (1000−1400 годы нашей эры). Были найдены рука и браслет статуэтки, а также несколько керамических лепных стручков какао и остатки какао-деревьев, которые все еще росли.

«Зная, что какао-бобы использовались в качестве валюты, это означает, что воронки были местом, где можно было выращивать деньги и контролировать их», — говорит Терри.

Более того, многие воронки находятся недалеко от 120-километрового шоссе майя, которое когда-то было оживленным торговым маршрутом, что позволяет предположить, что люди, отвечающие за развитие шоссе, также играли ключевую роль в производстве какао.

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