Фейк и провокация: Украина отреагировала на заявление белорусских властей о перехвате беспилотника 6 3.02.2022, 12:22

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Минск призвали не подыгрывать дестабилизационным действиям России.

МИД Беларуси 3 февраля вызвал Посла Украины Игоря Кизима и заявил «решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси».

По данным белорусского МИД, БЛА 24 января якобы незаконно пересек государственную границу Беларуси и был перехвачен белорусскими военными.

В МИДе Украины отреагировали на информацию белорусских коллег.

«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим „тонам оружия“ пришли „беспилотники“. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», — написал у себя в Twitter спикер украинского МИД Олег Николенко.

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