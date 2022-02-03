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СМИ: США захватили одного из главарей «Аль-Каиды»

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  • 3.02.2022, 12:48
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СМИ: США захватили одного из главарей «Аль-Каиды»
иллюстрационное фото Reuters

Пентагон провел успешную спецоперацию.

Военнослужащие США в среду провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Как заявили в Пентагоне, миссия по захвату одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида" прошла успешно.

Потерь среди бойцов спецназа нет, но американцы бросили на месте операции неисправный вертолет. Позднее ВВС США его уничтожили.

Во время операции в Идлибе были убиты девять человек, сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас".

Американские ВВС совершили более пяти атак по выбранным целям. В это время на земле шел бой между американскими солдатами и экстремистами.

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