СМИ: США захватили одного из главарей «Аль-Каиды»3
- 3.02.2022, 12:48
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Пентагон провел успешную спецоперацию.
Военнослужащие США в среду провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Как заявили в Пентагоне, миссия по захвату одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида" прошла успешно.
Потерь среди бойцов спецназа нет, но американцы бросили на месте операции неисправный вертолет. Позднее ВВС США его уничтожили.
Во время операции в Идлибе были убиты девять человек, сообщил в четверг телеканал "Аль-Хадас".
Американские ВВС совершили более пяти атак по выбранным целям. В это время на земле шел бой между американскими солдатами и экстремистами.