В России медсестры объявили голодовку из-за невыносимых условий труда 3.02.2022, 13:15

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Медсестры пообещали вступать в голодовку с интервалом в пять дней.

В России Минздрав Московской области начал служебную проверку в перинатальном центре в Коломне из-за голодовки медсестер, которую они объявили из-за "невыносимых условий труда". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее профсоюз медработников "Действие" сообщил, что не менее пяти младших медсестер собираются начать голодовку протеста. Такое решение было принято из-за того, что вместо 160 младших медсестер и санитарок, как предусмотрено нормами Минздрава России, в шестиэтажном здании центра работают 22 младшие медсестры и около 20 уборщиц. "Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7-10 минут, чтобы наспех перекусить один раз", — говорится в открытом письме, опубликованном на странице профсоюза в фейсбуке.

Медсестры пообещали вступать в голодовку с интервалом в пять дней. Всего открытое письмо о начале голодовки протеста подписали 11 медработников.2 февраля профсоюз сообщил, что накануне голодовку начала первая медсестра Наталья Трухина.

По ее словам, в Коломенском перинатальном центре за последние два года сократили санитарок, нагрузка на младший медицинский персонал резко возросла. Однако зарплаты не увеличились, а даже снизились. Например, у нее с 40 до 30 тысяч рублей.

Как сообщила РБК руководитель юридической службы профсоюза "Действие" Анастасия Манзя, основные требования участников акции : увеличить количество работников из числа младшего медицинского персонала, исправить ситуацию с зарплатой, в том числе - доплачивать за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, и устранить несоизмеримую разницу между объемом работы и уровнем зарплаты.

Решение о начале голодовки было принято после того, как главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, которое она сама же организовывала по поручению комиссии Минздрава Московской области.

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