Как Полоцк дал отпор нашествию монголов 3.02.2022, 13:43

Монгольское вторжение миновало земли этого белорусского княжества.

Орды, ворвавшиеся в Европу из степей Азии, прошли огнем и мечом по Суздальской земле, взяли некогда могучий Киев. Только ли географическое положение стало причиной того, что Полоцк остался в стороне от монгольского удара? Об этом пишет сайт «Литвин».

После того, как войска великого хана - Чингисхана покорили огромные территории, включавшие в себя северную часть Китая, Среднюю Азию и кавказские земли, они добрались до степных границ Киевской Руси. Обитавшие здесь половцы издавна враждовали киевскими правителями, но на этот раз попросили помощи.

Понимая, какую угрозу несут прибывшие жестокие завоеватели, князья Руси вынуждены были пойти на сближение с давними врагами. В результате 31 мая 1223-го года на реке Калке состоялась первая и одна из самых кровопролитных битв в истории Киевской Руси между объединенными силами русских князей и половцев.

Несогласованность действий и плохая организация боя подвели князей: монголы нанесли противнику сокрушительное поражение, уничтожив девять десятых объединенной армии. В бою погибли многие именитые галицкие, волынские, киевские, смоленские бояре, дружинники. Покарав русичей, монголы повернули обратно в свои улусы. Полоцкое княжество своих воинов на битву не отправляло.

Сближение между давними соперниками Полоцким княжеством и Новгородом началось еще в начале 13-го века, когда оба княжества вынуждены были сдерживать наступление немецких завоевателей - крестоносцев. Нужно отметить, что тот союз был довольно успешен для обеих сторон, ведь в результате немецкие рыцари были вынуждены остановить свое продвижение на Восток.

Через 14 лет после побоища на Калке монголы вновь вернулись к русским границам. Войско Бату-хана взяли Переяслав, а затем и другие города, включая стольный Владимир, Рязань, Коломну. Новгород не был атакован монголами. Причина до сих пор в центре внимания историков, точного ответа на проблему нет.

Есть мнение, будто бы холодный климат в очередной раз помог северным землям, как впоследствии помог русским войскам во главе с Кутузовым разгромить французские войска под командованием Наполеона Бонапарта. Другие говорят о том, что причиной послужили физическая усталость монголов, которым пришлось воочию увидеть героизм воинов, оборонявших свои земли.

Но, может быть, дело не в героизме и в стойкости, а в политике, в рациональном расчете, который и определил цели в военной кампании хана Батыя. Внук славного Чингисхана опирался на своего союзника, а потому и не тронул его владения.

А союзником монголов был не кто иной, как князь Ярослав, брат великого князя Юрия Всеволодовича. В 1238 году монголы ударили по Владимиро-Суздальскому княжеству неслучайно. Там шла борьба за власть. Потому и отправился на реку Сить князь Юрий собирать воинство. Ярослав ему не помог в сече на Сити, якобы не успел.

На самом деле Ярослав и не собирался выручать дружины брата, отдав его монголам на расправу. После разгрома дружин Юрия монголы не стали, естественно, вредить землям, в которых уже были посажены наместники Ярослава (Смоленск). А в Полоцке уже владели литвинские князья, с которыми у Ярослава были хорошие отношения, договоры о военной помощи. Вспомним: Александр Ярославич (прозванный потом Невским) был женат на дочери полоцкого князя Брячислава.

Точно так же не атаковали монголы и богатейший Новгород, в который был приглашен на княжеский престол сын Ярослава Александр, являвшийся, как известно, братом монгольского царевича Сартака. Родственники, естественно, и воздержались от войны друг с другом.

Впрочем монголы все же прошли мечом по земле нынешней Беларуси. Прошло время, ушел в небытие Бату-хан. Литвинские князья стремились в 50-х годах 13 века взять на копье Смоленск. Совершали туда набеги. Монголы решили остановить такую военную активность литвинов.

В западную Беларусь (если говорить современным языком) в зиму 1258 года направились тумены Бурундая. Он велел идти на литвинов и галицким князьям, которые зависели от него. Такой приказ получил галичанин Василько и подчинился монголам. Князь Данила Галицкий атаковал крепость в Волковыске, Василько ударил на Понеманье. Затем татарские набеги на земли литвинов повторялись с жестокой неумолимостью в 1270-х годах вплоть до 1287 года. Подвергались атакам Новогрудок, крепость в Гродно, выжигались деревни на громадном пространстве.

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