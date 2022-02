Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов 3.02.2022, 13:44

3,346

Перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса.

Диетологи назвали полезные комбинации продуктов для перекуса, которые помогают быстрее похудеть. Их слова приводит Eat This, Not That!

По словам диетолога Кайли Иванир, перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса. Клетчатка и белок уменьшают уровень гормона голода и нормализуют сахар в крови, поэтому ощущение сытости сохраняется дольше. «Баланс сахара в крови и поддержание низкого уровня инсулина между приемами пищи позволяют организму сжигать жир», — отметила она.

Для перекуса диетолог Джинан Банна рекомендует сочетание нарезанного замороженного банана с арахисовым маслом. Она объясняет это тем, что банан богат клетчаткой, а арахисовое масло — насыщенными жирами и белком. Еще одним продлевающим ощущение сытости перекусом она назвала цельнозерновые крекеры с сыром. При этом она отметила, что лучше ограничиться пятью крекерами.

Диетологи и основательницы 21-дневной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс добавили в список сладкое хрустящее яблоко с богатыми растительным белком и клетчаткой фисташками. За один раз они предлагают съедать одно яблоко и около 30 фисташек.

Также специалисты обратили внимание на тост с миндальным маслом и пюре из замороженной или свежей малины, крекеры с авокадо и семечками, темный шоколад с малиной и чернику в сочетании с грецкими орехами.

Сестры Лакатос предложили простой рецепт для полезного перекуса: греческий йогурт нужно смешать с ягодами, корицей и мятой. «Усильте жиросжигающий потенциал греческого йогурта, добавив в него ягоды, в том числе ежевику, чернику, голубику, малину и клубнику. Ягоды от природы содержат мало сахара и калорий, но при этом они достаточно сладкие, чтобы снизить тягу к продуктам с высоким содержанием сахара», — сказали они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».