Годовая инфляция в Турции в январе достигла 20-летнего максимума 3.02.2022, 14:08

фото: reuters

В январе в стране цены выросли на 48,7 процента в годовом выражении.

Уровень годовой инфляции в Турции продолжает устанавливать пиковые за долгие годы значения. В январе его значение достигло 48,7 процента, сообщил Институт статистики Турции в четверг, 3 февраля.

Это максимальный показатель с середины 2002 года, указывает агентство dpa. По его данным, аналитики ожидали увеличения годового уровня инфляции не более чем до 47 процентов. По сравнению с декабрем 2021 года потребительские цены выросли на 11,1 процента.

Президент Эрдоган против повышения ключевой ставки

Президент Эрдоган выступает против повышения ключевой ставки. В то же время экономисты рекомендуют эту меру в качестве средства борьбы с высокой инфляцией.

Кроме того, турецкий лидер в конце 2021 года призвал соотечественников хранить сбережения в лирах. Валютный кризис в стране в целом находится под контролем, заверил Эрдоган. Между тем в течение 2021 года турецкая национальная валюта потеряла более половины своей стоимости.

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