Белорус разыграл лукашистов и заставил их сделать фотоотчет 3.02.2022, 14:17

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Пранкер отправил в минскую школу фейковое письмо.

Белорус под видом «координатора диалоговых площадок» отправил фейковое электронное письмо в администрацию одной из школ Минска с требованием обсудить «поправки» в Конституцию. Педагоги задание выполнили и прислали в подтверждение фотографии на фоне государственной символики, сообщает правозащитный центр «Весна».

В публикации имя «пранкера» не сообщается. В переписке он представился «координатором диалоговых площадок по внесению «правок» в Конституцию по Ленинскому району Минска Сергеевым А.И.». Почта была зарегистрирована на сервисе Protonmail.

В письме от 2 января он сообщил, что в госучреждениях Минска проходят заключительные обсуждения изменений в основной закон страны и предложил педагогам присоединиться.

«Вам необходимо организовать диалоговую площадку на 5−7 человек по изменениям в Конституцию на базе вашего учреждения. В обсуждении необходимо участие председателя первичной профсоюзной организации, председателя первичной организации ОО «Белая Русь», секретаря ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», а также представителей администрации. Также необходимо наличие государственной символики», — написал учителям неизвестный и потребовал прислать фотоотчет.

Ответ на свой запрос «координатор» получил только 29 января. К письму прилагались фотографии, на которых женщины сидели на фоне государственного флага и герба Минска. У одной из участниц съемки в руках была газета «СБ» от 29 января.

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