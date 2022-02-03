В Беларуси промышленники задолжали банкам более 22 миллиардов 1 3.02.2022, 14:39

Среди отраслей «лидирует» пищевая промышленность.

Национальный Банк Беларуси обновил статистику о кредитной задолженности компаний обрабатывающей промышленности.

Определяем главных должников страны в этой отрасли. На 1 января 2022-го организации обрабатывающей промышленности задолжали по кредитам во всех валютах 22,2 млрд BYN в эквиваленте, сообщает banki24.by.

За скользящий год (12 месяцев) размер обязательств сократился на 3%. Задолженность по кредитам бывает краткосрочной и долгосрочной. В первом случае это кредиты с остаточным сроком погашения меньше года, во втором — больше года.

На отчетную дату краткосрочная задолженность промышленников перед банками составила 10,8 млрд BYN в эквиваленте, долгосрочная — 11,4 млрд BYN.

Среди отраслей крупнейшие долги накопила пищевая промышленность — 5,086 млрд BYN в эквиваленте.

Также значительные обязательства на отчетную дату имели химическая промышленность (2,787 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (2,451 млрд BYN), нефтепереработка (2,321 млрд BYN) и машиностроение (2,171 млрд BYN).

Задолженность промышленных предприятий перед коммерческими банками формируется в различных валютах. Белорусский регулятор (НБРБ) выделяет статистику в белорусских рублях, долларах, евро и российских рублях. На 1 января 2022-го обрабатывающая промышленность была должна банкам 7,967 млрд BYN по кредитам в «зайчиках».

За скользящий год объем задолженности вырос на 15,3%. По сумме взятых BYN-кредитов с большим отрывом лидировал пищепром — 3,593 млрд BYN на отчетную дату.

Ближайшая к пищепрому отрасль по размеру обязательств на отчетную дату (производители неметаллических минеральных продуктов) показала долг в 806 млн BYN. Среди BYN-кредитов около 4,523 млрд BYN относилось к краткосрочным, а 3,444 млрд BYN — к долгосрочным.

По обоим показателям на отчетную дату лидировали компании пищепрома — 1,960 и 1,633 млрд BYN соответственно. Задолженность промышленников по долларовым кредитам на 1 января 2022 года составила 2,318 млрд USD. Сравните: на 1 января 2021-го обязательства были равны 2,433 млрд USD.

Первое место по долгу на отчетную дату заняло машиностроение — 454,9 млн USD. Задолженность обрабатывающей промышленности по кредитам в евро составила 2,339 млрд EUR. На 1 января 2021-го промышленники были должны в этой валюте 2,612 млрд EUR.

Лидеры по объемам долгов в евро на отчетную дату — химпром (593,2 млн EUR) и нефтепереработка (512,2 млн EUR). За 2021 год выросла задолженность обрабатывающей промышленности перед банками в российских рублях.

Если на 1 января 2021-го обязательства были равны 41,8 млрд RUB, то к 1 января 2022-го достигли 46,9 млрд RUB. Первые места по объему кредитов на отчетную дату заняли пищепром (12,3 млрд RUB) и нефтепереработка (7,2 млрд RUB).

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