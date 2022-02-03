Белорусских пенсий не хватает даже на еду 8 3.02.2022, 16:58

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Пенсионеры рассказывают о «дефиците продуктов» и способах выживания.

В Беларуси с 1 февраля на 3% повысили минимальные трудовые и социальные пенсии. С учетом роста размеры этих выплат варьируются от 74 до 326 рублей в месяц. С тратами на такие суммы явно не разгонишься. «Научилась выживать с дефицитом денег, продуктов, но постоянно повышающиеся цены на жизнь загоняют каждый раз в более узкие рамки», — рассказывает Елена, которая получает минимальную трудовую пенсию в 296 рублей. Сайт zerkalo.io поговорил с белорусами, у которых пенсии ниже 300 рублей.

Справка. Социальные пенсии назначают тем, кто не может претендовать на трудовую пенсию из-за нехватки страхового стажа — это время, когда работник платил страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Нюанс в том, что минимальную планку по этому стажу заметно подняли в 2014 году и продолжают повышать до сих пор (сейчас — 18 лет 6 месяцев). Из-за этого некоторые белорусы попадают в так называемую «пенсионную ловушку»: по тем или иным причинам им не хватает страхового стажа, из-за чего они не могут претендовать на трудовую пенсию.

Соцпенсия назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет. То есть их начинают платить через два года после достижения общеустановленного пенсионного возраста: 58 и 63 года соответственно. Сейчас эти выплаты составляют 148,28 рубля. Также существуют социальные пенсии по инвалидности. Они чуть выше, чем те, которые выплачивают при достижении 60 и 65 лет женщинами и мужчинами соответственно. К примеру, соцпенсия инвалидам 1-й группы — 326,21 рубля, остальные — ниже.

Когда не получается наработать стаж для минимальной трудовой пенсии

У читательницы Ольги общий стаж работы — 32,5 года, но 13 из них она проработала в Латвии. Туда женщина поехала еще в 1978 году — окончила железнодорожный техникум, вышла замуж и поехала с мужем работать. Там устроилась дежурной на станции; потом стала ее начальником. В 1996 году вернулась на родину, и с апреля работала уже здесь. А выйдя на пенсию в 2013 году, она обнаружила, что для получения рабочей пенсии ей не хватает стажа — и почти шесть лет получала социальную пенсию (в июле 2013 года эти выплаты составляли примерно 102 доллара в пересчете на валюту). Ольга тогда очень переживала: проработав больше 30 лет, она получала деньги, которых едва хватало на жизнь.

Чаще всего единственная возможность повысить пенсию для человека в такой ситуации — досконально пересчитывать дни работы. Ольге это помогло. В прошлом году вместе с дочерью она готовила документы, чтобы получать пенсию в Латвии за те 13 лет работы, и оказалось, что есть возможность исправить ситуацию. Дело в том, что в школе Ольга три года каждое лето работала месяц в колхозе. Эти трудодни тоже должны засчитываться при получении пенсии, но тогда их никто не учел. Поэтому пенсию читательницы получилось пересчитать. Теперь она получает минимальную трудовую пенсию в 296 рублей. Правда, этих денег тоже не очень хватает на жизнь, признается собеседница: нужно купить дрова на зиму (одна машина дров стоит 250 рублей), заплатить за свет, за телефон, купить еды. Выручает только свой огород, хозяйство и помощь дочери.

Если нет подтвержденного стажа, но есть инвалидность

Какое-то время заграницей работала и читательница Елена (имя изменено по просьбе героини). Ее стаж — 21 год и 10 месяцев. Но два года работы не удалось подтвердить — оказалось, что в Ростове-на-Дону, где работала женщина, утеряны расчетные листы. И в итоге до оплачиваемого стажа не хватило около двух месяцев.

В этом случае при выходе на пенсию по возрасту женщине пришлось бы ждать 60 лет, чтобы получать социальные выплаты. Но здесь в каком-то смысле «выручила» имеющаяся инвалидность. В 1996 году Елена получила вторую группу инвалидности, а в 1998 году ее продлили бессрочно (у читательницы общее заболевание и рассеянный склероз). А так как имея вторую группу инвалидности, нельзя работать, женщина не смогла получить нужный стаж.

В 55 лет пришлось выбирать: пенсия по инвалидности или трудовая. И Елена выбрала первый вариант. Пенсия была немного меньше, но показались выгодными обещанные льготы: лекарства, санаторий раз в два года и т.д. Теперь читательница получает пенсию почти в 295 рублей (это минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в 20% от средней зарплаты).

Этих денег не хватает, рассказывает женщина. Многое уходит на лекарства, а перечень выписки льготных лекарств сокращается. Кроме них, нужно платить за продукты, коммуналку, различные бытовые расходы. «Научилась выживать с дефицитом денег, продуктов и так далее, но постоянно повышающиеся цены на жизнь загоняют каждый раз в более узкие рамки. О более существенных покупках, планах и путешествиях вообще не может идти речи», — делится Елена.

Справка. Минимальные трудовые пенсии назначают тем, кто выработал трудовой стаж, но размер уплаченных страховых взносов не позволяет назначить выплаты выше минимальных.

Минимальные пенсии по возрасту, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, пересматривали раз в три месяца. Сейчас эта пенсия составляет 74,14 рубля. К этой сумме доплачивают 20% от средней зарплаты, с учетом этого выплаты составляют 296,74 рубля.

Маленькая пенсия из-за тюремного срока

Еще один случай — недостаточный стаж из-за тюремного срока. Такая ситуация у Александра. Он начал работать в 1976 году; с 1980 по 1993 год служил в армии. А в 1999 году мужчину осудили на 15 лет колонии. Работа там не засчиталась в стаж, рассказывает читатель. При этом с 2001 года, согласно новой редакции уголовно-процессуального кодекса, осужденные подлежат обязательному социальному страхованию (статья 93 УИК), и если человек работает в колонии, это должно учитываться при начислении пенсии.

За основу при формировании суммы пенсии для Александра, по его словам, взяли его зарплату после 50 лет. А так как сумма была невысокой, сейчас мужчина получает пенсию в 236 рублей.

На эти деньги, рассказывает читатель, прожить сложно: значительная часть идет на лекарства, коммуналку, телефон и еду. «Экономить просто вынужден», — делится мужчина. Во многом помогает свой участок, который и кормит.

Если работал на себя, то пенсии не будет?

Историю своего отца рассказал читатель Евгений (имя изменено). Мужчина жил в многодетной семье, в которой было восемь детей. С 14 лет начал работать на осушении болот. Потом окончил ПТУ с дипломом строителя. А после работал на стройке. В начале 90-х открыл строительную фирму и работал там.

На пенсию мужчина выходил уже не работая — фирму ликвидировали, когда отцу читателя было 45 лет. После 50 лет мужчина получил третью группу по инвалидности и ему выплачивали социальную пенсию, а в 60 — уже трудовую. Но так как страховой стаж для людей, работающих на себя, рассчитывается по-другому, после выхода на пенсию по возрасту мужчина получает 280 рублей в месяц.

Понимая, что хорошая пенсия вряд ли будет, отец Евгения, рассказывает читатель, заранее откладывал деньги «на старость». Поэтому сейчас мужчина с супругой живут скорее на эти сбережения — и намного лучше, чем могли бы на официальную пенсию.

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