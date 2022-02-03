«Включил заднюю?»: риторика Кремля по Украине начала меняться 8 3.02.2022, 14:51

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Алексей Резников

Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko

Но остаются факторы, указывающие на возможность военного вторжения.

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что последнее время риторика Кремля по отношению к Украине стала менее агрессивной.

Об это он сказал во время брифинга в четверг, 3 февраля, отвечая на вопрос, действительно ли РФ «включила заднюю передачу» и пошла на деэскалацию из-за опасений ввязаться в реальный конфликт с НАТО.

«Иногда хочется ответить в том стиле, как прозвучал вопрос, но я себе не могу этого позволить. Я скажу так: мне кажется, что серьезно начала меняться риторика в Кремле. Я тоже обратил на это внимание, а ваше внимание я хотел бы обратить на то, что в последнее время персонально их беспокоит срок подлета ракет, это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию», — заявил глава Минобороны.

Глава Кремля Владимир Путин ранее выразил опасение возможным военным столкновением РФ и НАТО.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО?», — возмутился он перспективой такого сценария.

Несмотря на слова Резникова о шансе на деэскалацию, рядом с украинскими границами все еще сосредоточены более 100 тысяч российских военных.

На Западе опасаются, что их размещение свидетельствует о возможности нового вторжения РФ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что причин для паники нет.

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