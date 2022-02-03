Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину

Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину13
- 3.02.2022, 15:07
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Глава турецкого госдударства примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.
Он отметил, что прибыл по приглашению президента Владимира Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.
"Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", - пишет Эрдоган.
Он добавил, что Турция внимательно следит за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряженностью в регионе.
"Турция, как причерноморская страна, призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе. Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", - заявил Эрдоган.
Как ожидается, в ходе визита Эрдогана Украина и Турция подпишут соглашение о Зоне свободной торговли.