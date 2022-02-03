Мнение: Армия картонного генералиссимуса выполняет роль статиста 7 3.02.2022, 15:10

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На большее она не способна.

Telegram-канал «Ник и Майк» комментирует ситуацию вокруг «украинского дрона» на территории Беларуси:

— Лучшим описанием ситуации с «атакой украинского дрона» пока является пост «Народного депутата». Нечто, не похожее ни на один стоящий на вооружении в Беларуси, России и Украине, с поломанными крыльями лежит в 40 километрах от надежно защищаемой всеми возможными средствами ПВО белорусско-украинской границы.

Тот случай, когда попытка нагнать ужаса лишь подчеркивает фейковость новости или дырявость ПВО. Мы оставим разгадывать загадку специалистам. Хотя сами склоняемся к мысли, что это самый что ни на есть фейк.

На «Гляйвиц» не тянет, но это не помешало заявить в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, что есть провокации, на которые нужно было бы уже и ответить. «А там подтянется Россия». Это тот самый ключевой момент, о котором мы писали не раз — устроить провокацию и спрятаться «между струек».

На что еще следует обратить внимание в сегодняшних спичах.

1. Учебные центры создаются для подготовки к отражению агрессии. Собственно, что и требовалось доказать — это хороший способ замаскировать не военный объект, а военную базу. И учебных центров нужно больше.

2. Учения проводятся для того, чтобы армия хунты могла руками пощупать самое современное вооружение. Так красочно описать состояние того, что называется армия в Беларуси мог только ее картонный генералиссимус. Современное вооружение отсутствует, опыт обращения с ним — тоже.

В итоге учения — это посмотреть, как российская армия может пользоваться своими вооружениями, тихо завидуя в сторонке. И размышляя о том, когда же некоторые из этих «игрушек», может быть, будут закуплены.

Общий вывод:

— от своей идеи — устроить провокацию на границе с тем, чтобы втянуть в потенциальный конфликт Россию синепалый не отказался;

— количество «учебных центров» в страхе за свою власть можно будет увеличивать;

— армия хунты воевать способна только против своего народа, даже на учениях выполняя роль статиста.

Только один вопрос: неужели сдавая в ломбард остатки суверенитета, синепалый уверен, что он будет нужен хоть в какой-то роли?

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