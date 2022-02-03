Россия опустела 10 3.02.2022, 15:19

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Хуже с демографией было только в годы Великой Отечественной войны

За прошлый год в России умерло 2,4 млн человек, отчитался Росстат. И каждая четвертая смерть, вероятно, была связана с коронавирусом. В некоторых регионах Центральной России умер каждый 50-й житель. Такого количества смертей и такой убыли населения в современной истории России еще не было. Хуже было только в годы Великой Отечественной войны, пишет «Новая газета».

Естественная убыль населения в России (смертность минус рождаемость) в 2021 году достигла 1,04 млн человек. Это тоже антирекорд. Так население страны не редело ни в тяжелые 1990-е, ни в начале 2000-х. Теперь в России проживает менее 145,5 млн человек.

Особенно сильно прошлый год ударил по Центральной России. Рекорды естественной убыли поставили Рязанская, Новгородская, Тульская области. В них умерло больше 2% населения. Это один из 50 человек. За ними по уровню естественной убыли следуют Владимирская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, Псковская области. Если в предпандемийном 2019 году убыль населения в этих регионах составляла 0,7–0,8% в год, то в 2021 году она удвоилась до 1,4–1,5% в год.

Из-за сверхцентрализации экономики и управления Центральная Россия пустеет особенно быстро. С начала 2000 года, когда страну возглавил Владимир Путин, в Псковской, Архангельской, Кировской, Тамбовской, Тверской областях число жителей снизилось на одну пятую ― на 20–23%. Даже крупный регион — Нижегородская область — потерял 13% жителей.

Кроме того, россияне продолжают уезжать из Магаданской области, Коми, Курганской, Мурманской областей. «И сейчас, как я вижу, самым депрессивным регионом в плане оттока населения, помимо областей вокруг Москвы и Дальневосточного федерального округа, стало Поволжье: Саратовская, Волгоградская области», — говорит демограф Алексей Ракша.

Фактически ковид только ускорил обезлюдение регионов Центральной России. Но дело не в том, что они как-то особенно плохо справлялись с пандемией. Дело в возрастной структуре населения, объясняет Алексей Ракша.

«Из тех регионов, которым не повезло оказаться рядом с Петербургом или Москвой, молодежь уезжает десятилетиями, даже столетиями. То есть в них доля молодого населения снижена, а стариков — повышена. В этих регионах и без ковида смертность самая высокая в стране на душу населения. А теперь появился коронавирус, который все-таки больше бьет по старшим возрастам, поэтому и общий коэффициент смертности растет сильнее», — говорит Алексей Ракша.

Вторая причина опустения значительной части страны: с 2018 года Россия вступила в период длительного демографического спада. Это эхо Великой Отечественной войны. К детородному возрасту подошли внуки людей из немногочисленного военного поколения. В прошлом году рождаемость превысила уровень смертности только в 11 регионах. Это четыре республики Северного Кавказа, Тюменская область с входящими в нее автономными округами, Ненецкий АО в составе Архангельской области, а также Алтай, Якутия и Тыва.

Власти регулярно ставят цели повысить продолжительность жизни, снизить смертность. Поправки о доступной медпомощи даже внесли в 2020 году в Конституцию. Однако по факту расходы на здравоохранение планируют снижать.

Провал борьбы с ковидом

В марте 2020 года, прямо перед началом пандемии, Росстат опубликовал свой прогноз численности населения России вплоть до 2036 года. Судя по нему, количество жителей страны в 2021 году должно было уменьшиться, но не на миллион, а на 375 тысяч человек (без учета миграции). COVID-19 скорректировал прогнозы.

Фактически цена пандемии для России только за прошлый год — почти 670 тысяч человек. Это сравнимо с населением Тольятти или Ижевска.

К такой же цифре близки оценки Алексея Ракши и Дмитрия Кобака, специалиста по анализу данных из Университета Тюбингена (Германия). Независимо друг от друга они оценили избыточную смертность в прошлом году в России в 660–680 тысяч человек. А всего за два года из-за пандемии смертность выросла более чем на миллион человек.

Хуже всего с коронавирусом справляются Ингушетия, Чечня, Дагестан, Оренбургская область и, как ни странно, Москва. В них избыточная смертность оказалась на 40–58% выше доковидного годового уровня, подсчитал Алексей Ракша. Только в столице с апреля 2020 года было зарегистрировано почти 83 тысячи избыточных смертей.

Такую убыль населения не может восполнить даже внешняя миграция. По предварительным данным, в прошлом году в Россию переехало около 350 тысяч человек. Но даже с учетом миграции население страны за год снизилось почти на 700 тысяч человек.

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