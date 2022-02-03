НАТО: Россия перебросила в Беларусь 30 тысяч солдат 8 3.02.2022, 15:26

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Йенс Столтенберг заявил о крупнейшем развертывании войск со времен окончания холодной войны.

За последние дни Россия перебросила в Беларусь боевые части в количестве около 30 тысяч солдат и современное вооружение, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это стало крупнейшим военным развертыванием российских войск в Беларуси со времен окончания холодной войны, сообщает Deutsche Welle.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Столтенберг уточнил, что Москва перебросила в Беларусь, в частности, подразделения спецназа, а из техники — истребители Су-35, ракетные системы двойного назначения (предназначены для ведения как обычной, так и ядерной войны) «Искандер» и комплексы ПВО С-400.

«Все это происходит параллельно с ежегодными учениями ядерных сил РФ», — добавил глава альянса.

В тоже время в Киеве хотят верить, что после российско-белорусских учений российские войска покинут Беларусь.

«Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным, и по окончании учений они выйдут с территории Беларуси, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников. — Наши Вооруженные силы, пограничники, Нацгвардия, полиция, Служба безопасности Украины готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, граничащих с дружественной нам Республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации».

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило о том, что в рамках учений в Беларусь доставлена система ПВО дальнего действия С-400 «Триумф» и готовится заступить на боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Сегодня в Минск прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу, который встретился с Лукашенко. Учения запланированы на 10-20 февраля.

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