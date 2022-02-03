Эстония напомнила РФ о необходимости вернуть ей оккупированные территории 11 3.02.2022, 15:32

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Тартуский мирный договор продолжает действовать.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о том, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лийметс, после провозглашения независимости Эстонии в 1991 году страна заключила дальновидные соглашения, обеспечивающие ее независимость и суверенитет.

«Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», — сказала она.

Тартуский мирный договор заключили РСФСР и Эстония 2 февраля 1920 года. По нему Эстония получила часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережные земли реки Нарова (ныне — часть Ленинградской области). В 1944 году эти территории снова отошли РСФСР.

1/ OTD 1920, Tartu Peace Treaty was signed. Jaan Poska, chairman of the peace delegation, said: “Today is the most important day of the past 700 years for Estonia, because today, for the first time, Estonia alone will determine the future fate of its people.” pic.twitter.com/4WIjcTg6LM — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) February 2, 2022

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