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Эстония напомнила РФ о необходимости вернуть ей оккупированные территории

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  • 3.02.2022, 15:32
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Эстония напомнила РФ о необходимости вернуть ей оккупированные территории

Тартуский мирный договор продолжает действовать.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о том, что Тартуский мирный договор продолжает действовать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лийметс, после провозглашения независимости Эстонии в 1991 году страна заключила дальновидные соглашения, обеспечивающие ее независимость и суверенитет.

«Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», — сказала она.

Тартуский мирный договор заключили РСФСР и Эстония 2 февраля 1920 года. По нему Эстония получила часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережные земли реки Нарова (ныне — часть Ленинградской области). В 1944 году эти территории снова отошли РСФСР.

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