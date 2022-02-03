«Лучше пережду ажиотаж, чем буду ночевать в очереди» 5 3.02.2022, 15:45

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Почему белорусские водители на спешат проходить техосмотр.

Начало 2021 года запомнилось очередями на станциях диагностики, место в которых приходилось занимать за несколько часов до открытия. Многие из тех, кто проходил техосмотр в январе, приезжали на авто старше 10 лет, то есть в начале этого года должны повторить процедуру, пишет abw.by. Есть ли очереди сейчас?

Каким был интерес к техосмотру в 2021 году

Отмена госпошлины за допуск к участию в дорожном движении с самого начала прошлого года спровоцировала ажиотаж на станциях диагностики. Как показал наш беглый опрос, с первых чисел января там появились очереди из тех, кто проходил процедуру регулярно. Некоторые автомобилисты принципиально приезжают на техосмотр в январе каждого года, у других разрешение закончилось еще в конце 2020-го, но люди не спешили, решив пройти линию уже в новом году, не оплачивая пошлину. В очередях-2021 мы нашли и тех, кто все эти годы не проходил техосмотр принципиально, а после отмены платежа поспешил перейти в ряды добропорядочных автовладельцев.

В феврале новая волна была спровоцирована информацией о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр будут приходить "письма счастья". И очереди стали больше прежних: люди приезжали на станции за несколько часов до их открытия, а те, кто становился в хвост очереди после обеда, не успевали пройти процедуру до окончания рабочего дня. В итоге за два месяца было выдано рекордное количество разрешений – 433.574. Для сравнения: за февраль – март 2013 года автомобилисты получили всего 208.482 сертификата.

В апреле спрос на услуги диагностических станций был еще высоким, а к 1 июня начал падать, и медленное падение продолжалось до конца года. Несмотря на это, число выданных разрешений каждый месяц все равно оставалось выше уровня 2020 года. В результате за весь 2021-й "Белтехосмотр" выдал 1.592.354 разрешения, что более чем в два раза выше показателя 2020 года, но почти на 14% ниже цифр рекордного 2013-го.

Что происходит на станциях сейчас

По идее спрос на услуги техосмотра должен быть высоким и в первом полугодии 2022 года, так как у многих действие разрешения закончится в январе-марте. С другой стороны, если не считать прошлый год, в зимние месяцы особого интереса к прохождению техосмотра нет, оживление обычно начинается весной. Однако недавно появилась новая информация о штрафах за техосмотр по камерам, о чем много говорили в начале прошлого года. Ожидается, что система заработает уже с 15 февраля, причем мониториться будет весь поток, а не только "гонщики".

Напугали ли эти сообщения автомобилистов? Судя по всему, не очень, так как особого ажиотажа на станциях техосмотра не наблюдается. В Минске через ресурс zapros.by записаться на некоторые можно "сегодня на сегодня", на другие запись доступна на следующий день.

В понедельник, 31 января, проезжая по улице Бабушкина, где находится несколько станций и прошлой весной в очередях люди стояли по 8 часов, оживления не заметили. По телефону на двух станциях пообещали, что мы потратим на получение заключения не больше часа. Не было очередей и на станции, расположенной во 2-м автобусном парке на улице Маяковского, – по телефону 1 февраля сказали, что небольшие очереди были, но совсем не такие, как в прошлом году, на всю процедуру можно потратить меньше часа.

Спокойно было и на улице Ванеева, где рядом расположены три станции техосмотра. Мы хотели пройти на территорию 2-го троллейбусного парка, но нас остановил охранник.

"Сегодня уже закрыто, временно техосмотр работает до 17.00, хотя обычное время работы – до 20.00", – показал он на объявление.

По его словам, сокращение времени работы не связано с количеством посетителей, хотя людей по его наблюдениям за день приезжает немного, очереди не собираются.

Такая же ситуация и на двух находящихся рядом станциях. По словам сотрудников КПП, машины приезжают по одной-две и быстро уезжают, то есть, если мы заедем прямо сейчас, максимум в очереди будем вторыми.

На диагностической станции №198 на улице Карвата тоже спокойно. По словам руководства, очередей нет, машины приезжают и сразу заезжают на линию.

"Прошлый год по уровню дохода был неплохим, хотя к концу года людей было мало. В 2022-м январь очень спокойный, но в этом месяце всегда машин мало, так что делать выводы пока рано", – утверждают собеседники.

Та же картина и на улице Петруся Бровки, и на улице Брестской. Там готовы были записать нас на следующий день, причем обещали найти окошко и в самое загруженное время – около 8 утра и после 17.00.

А как в регионах?

В Березе все аналогично, как в Минске, – в очереди максимум одна машина. А вот на единственной станции в деревне Боровка, где проходят техосмотр жители Верхнедвинска, 1 и 2 февраля оказались расписаны, нам предложили приехать 3 февраля в середине дня. Станция работает в большей степени по записи. Нам сказали, что если приедем без нее, то нас примут, только если кто-то не приедет. По словам сотрудника, так бывает только в первых числах месяца, а так машин меньше.

Свободно можно пройти процедуру в Чашниках, а на одной из станций в Гродно нас предупредили, что 1 февраля в очереди постоянно стояло 5 машин, но что будет завтра, сказать сложно.

"За сегодня у нас прошло техосмотр 90 машин, но это средний показатель", – отметил сотрудник.

Еще в одном пункте в этом городе сообщили, что в день звонка приехать не получится, есть свободное время только после обеда на следующий день. Но это не значит, что жители Гродно спешат на техосмотр, – на третьей станции диагностики сказали, что у них свободно и можно приехать хоть сейчас и без записи. Свободны линии в Жодино и Бресте – звонили мы туда од конец рабочего дня, но нам предложили приехать сегодня, потому что очередей нет.

Сколько стоит техосмотр? На разных станциях цена может отличаться, некоторые выдают скидочные карточки на последующие посещения. В среднем стоимость для бензинового авто и в Минске, и в регионах составляет 30-35 руб., для дизельного – 32-40 руб., около 45 руб. придется отдать за полноприводный автомобиль. Заранее через интернет-банкинг или в отделении банка надо заплатить за выдачу разрешения – с начала 2022 года это 9 рублей 60 копеек.

Что планируют делать автомобилисты

Неужели даже слухи о последующих неминуемых штрафах не заставляют автомобилистов торопиться с получением разрешения?

В прошлом году Александр, владелец Peugeot, получил сертификат в январе, в очереди простоял около часа, но сейчас решил не торопиться.

"В этом году я планировал проходить техосмотр в конце февраля – начале марта, – говорит он. – Хотел обслужить машину после зимы, а потом ехать на диагностику. Что сейчас происходит на станциях, не знаю, возможно, с появлением новостей о штрафах людей стало больше. В любом случае лучше пережду ажиотаж, чем буду ночевать в очереди".

Что касается информации о штрафах, в этом плане собеседник решил действовать по ситуации: если штрафы появятся и станут массовыми, он постарается пройти техосмотр как можно быстрее.

"Если снова будут очереди, не вижу проблемы. Сразу запишусь на ближайший доступный день. Пока буду ждать, осмотрю, подготовлю машину и пройду техосмотр с первого раза. На пару дней, если придется ждать, могу и отказаться от авто, поезжу на общественном транспорте или появится повод попробовать каршеринг".

Егор не проходил техосмотр уже три года, но если штрафы по камерам окажутся реальностью, то поедет на проверку.

"Сначала техосмотр я не проходил из-за налога, а потом из-за трещины на бампере – в прошлом году собирался, но попал в небольшую аварию. Потом ремонт как-то затянулся, пришла зима, но я планировал решить вопрос этим летом. Если штрафы все же появятся в феврале, думаю, на станциях будет твориться ад. Тогда буду действовать по ситуации, наверное, постараюсь сразу же записаться, чтобы пройти техосмотр в первых рядах. Отказаться от машины надолго я не могу, потому что без нее неудобно добираться на работу".

Наш опрос в Telegram показал, что 43% подписчиков уже прошли техосмотр в этом году, а 36% не проходили его раньше и не собираются это делать. Вариант ответа "Поеду после 15 февраля, не хочу стоять в очередях из-за очередной пугалки" выбрали 18% участников опроса, только 3% планируют поехать на техосмотр в течение ближайших двух недель.

Наш вердикт

Очередей на станциях техосмотра нет, автомобилисты не верят информации о грядущих штрафах и получать разрешения не торопятся. Поэтому те, кто хочет пройти техосмотр в ближайшее время, но не хочет стоять в очередях, могут смело ехать. Многие из тех, кто еще не прошел техосмотр, планируют сделать это весной, и вот тогда сотрудники станций ждут оживления. Впрочем, если на весенний всплеск наложится ажиотаж из-за штрафов, на станциях будет настоящий коллапс.

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