Медики назвали продукты, отказ о которых омолодит мозг

Речь идет о трех категориях.

То, что мы едим, влияет на наш внешний вид, а также на наше умственное познание и производительность.

Определенные продукты могут ускорить старение нашего мозга. По словам Серены Пун, сертифицированного диетолога и знаменитого шеф -повара, следует помнить о таких продуктах. Как она объясняет, воспалительные продукты не только ухудшают физическое здоровье, исследователи также обнаружили, что эти продукты могут вызывать более быстрое снижение функций мозга. Об этом пишет Eat This, Not That!.

«Некоторые из основных виновников воспаления, такие как добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартной диете», — добавляет она.

Вот категории различных воспалительных продуктов, на которые следует обратить внимание, и почему их следует исключить или ограничить в своем рационе для долгосрочного здоровья мозга.

Добавленный сахар

Пун говорит, что потребление слишком большого количества добавленного сахара ухудшает память и увеличивает риск слабоумия . К сожалению, добавленный сахар можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, замаскированных под «полезные».

«Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара», — говорит она.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У них нет питательной ценности, и Пун говорит, что исследователи обнаружили, что их употребление может влиять на когнитивное здоровье несколькими способами, включая изменение функций в нескольких областях мозга.

«Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи», — говорит она.

Обработанное мясо

И последнее, но не менее важное: переработанное мясо не приносит вам никакой пользы. Пун говорит, что исследователи обнаружили, что переработанное мясо связано со значительно повышенным риском развития слабоумия , болезни, определяемой снижением когнитивных функций.

И помните, веганские варианты намного лучше, так как одно исследование показало, что те, кто питался некачественной вегетарианской и веганской диетой, включая продукты с сильно обработанными ингредиентами, были более подвержены депрессии.

«Напротив, исследователи обнаружили, что противовоспалительные диеты, такие как средиземноморская диета или диета DASH, а также диеты, богатые антиоксидантами, витаминами группы В и жирными кислотами, могут способствовать долголетию вашего мозга», — говорит Пун.

