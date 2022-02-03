Посол Украины рассказал о провокации в МИД Беларуси 4 3.02.2022, 16:15

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Игоря Кизима сегодня вызывали в лукашенковское министерство иностранных дел.

Обвинив Украину в запуске беспилотника для разведки над белорусским полигоном, МИД Беларуси вызвал к себе посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста. Кизим рассказал в «Фейсбуке», как прошел визит, и обвинил МИД в нарушении дипломатических стандартов и провокации с привлечением сотрудников БТ. Впрочем, по мнению посла, провокацией является и вся ситуация с беспилотником.

МИД Беларуси в четверг, 3 февраля, вызвал посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста из-за инцидента с беспилотником.

По словам Кизима, в здании МИД, как только он вышел из лифта, на него «налетела» сотрудница телеканала «Беларусь 1» по имени Ксения (вероятнее всего, речь о Ксении Лебедевой. — прим. ) и начала настойчиво задавать вопросы, не является ли запуск беспилотника шпионажем.

«То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с белорусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству. Поэтому считаю это заранее спланированной провокацией. Тем более, что в это время в Минобороны был вызван помощник военного атташе, и его также ждал корреспондент этого телеканала и с тем же вопросом. И тут вопрос: зачем?» — задается вопросом украинский посол.

Он подчеркнул, что обвинения Украины беспочвенны. По словам дипломата, в день инцидента, 24 января, Вооруженные силы Украины не использовали никаких беспилотников.

«Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках „Орлан“, которые есть только на вооружении России и Беларуси», — добавил Кизим.

Дипломат обратил внимание на то, что даже если бы инцидент имел место, для урегулирования подобных случаев есть специальные механизмы в рамках двусторонних соглашений, и все решается на уровне пограничных ведомств.

«Зачем нужно было игнорировать это соглашение, вызывать посла и выносить все это на публику? И тут я думаю, не связано ли это с тем, что почти что в это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси Грызлова с Лукашенко. Ну так, для фона. Нужно же чем-то оправдать „угрозу с юга“, а еще и помощи попросить какой-то», — предположил Игорь Кизим.

Он подчеркнул, что данный инцидент никакого отношения к безопасности на границе не имеет, в отличие от скопления там российских войск, которое действительно угрожает безопасности Украины.

«Так я и сказал коллегам в МИД Беларуси. Ну, а про „фантазии“ белорусских корреспондентов, мы сегодня услышим в выпусках новостей телеканалов. Как же без „информационного прикрытия“. Только вот зачем?» — задался вопросом посол Украины.

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