Реджеп Эрдоган: Слава Украине!5
- 3.02.2022, 16:35
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Турецкий президент одной фразой вызвал истерику в российских СМИ.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в Киеве вновь поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине!».
Этот момент был зафиксирован в прямой трансляции, которую вел офис президента Украины в своем «Фейсбуке».
Украинские солдаты в ответ приветствовали турецкого лидера традиционно: «Героям слава».
Примечательно, что российские СМИ сразу же начали нервно реагировать на традиционное приветствие в украинской армии, произнесенное президентом Турции.