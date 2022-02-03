закрыть
3 февраля 2022, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Реджеп Эрдоган: Слава Украине!

5
  • 3.02.2022, 16:35
  • 4,290
Реджеп Эрдоган: Слава Украине!
Реджеп Эрдоган

Турецкий президент одной фразой вызвал истерику в российских СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в Киеве вновь поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине!».

Этот момент был зафиксирован в прямой трансляции, которую вел офис президента Украины в своем «Фейсбуке».

Украинские солдаты в ответ приветствовали турецкого лидера традиционно: «Героям слава».

Примечательно, что российские СМИ сразу же начали нервно реагировать на традиционное приветствие в украинской армии, произнесенное президентом Турции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец