Реджеп Эрдоган: Слава Украине! 5 3.02.2022, 16:35

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Реджеп Эрдоган

Турецкий президент одной фразой вызвал истерику в российских СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в Киеве вновь поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине!».

Этот момент был зафиксирован в прямой трансляции, которую вел офис президента Украины в своем «Фейсбуке».

Украинские солдаты в ответ приветствовали турецкого лидера традиционно: «Героям слава».

Примечательно, что российские СМИ сразу же начали нервно реагировать на традиционное приветствие в украинской армии, произнесенное президентом Турции.

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