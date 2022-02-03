США ликвидировали в Сирии главаря ИГИЛ 13 3.02.2022, 17:04

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Фото: Getty Images

Пентагон рассказал об успешной операции.

США ликвидировали в Сирии главаря «Исламского государства», сообщается сегодня, 3 февраля в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении отмечено:

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы убили на поле боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции. Я выступлю перед американским народом сегодня утром. Пусть Бог защитит наши войска».

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