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Как житель Барановичей вел переписку с веселым мошенником

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  • 3.02.2022, 17:13
  • 6,372
Как житель Барановичей вел переписку с веселым мошенником

Злоумышленник попытался «развести» горожанина по уже известной многим схеме.

«Здравствуйте. Вы много пишете о мошенниках. А вот мне попался веселый. Если интересно, могу сбросить переписку», – такую реакцию на один из материалов получил сайт intex-press.by от читателя Сергея.

По словам горожанина, он не раз сталкивался с попытками обмана в сети и по телефону, но впервые встретил мошенника с чувством юмора.

Начиналось все стандартно. Сергей выставил объявление о продаже товара на сайте частных объявлений, в конце января ему написали и предложили оформить доставку, оплатив все и сразу. Горожанин решил подыграть. Что было дальше, можно понять из скриншотов переписки ниже.

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