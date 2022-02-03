Диетолог объяснила, как поддержать здоровье костей детям и взрослым 1 3.02.2022, 17:20

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В любом возрасте важно употреблять достаточное количество животного белка и молочных продуктов.

Одним из основных компонентов костей, необходимых для функционирования клеток, мышц, сердца и нервов, является кальций, утверждают специалисты. Среди источников диетического кальция выделяют молочные продукты, орехи, семена, бобы, некоторые овощи, фрукты и морепродукты. Как правильно поддерживать здоровье костей? И стоит ли принимать БАДы? Об этом российским СМИ рассказала диетолог Дарья Русакова.

Дети

Здоровье костей закладывается в детском возрасте, поэтому важно, чтобы ребенок полноценно питался, получал достаточное количество животного белка и молочных продуктов, говорит диетолог. По ее словам, при непереносимости определенных продуктов следует заменить их альтернативными источниками белка.

«В частности, одним из альтернативных источников кальция неживотного происхождения являются орехи и различные семена», – отметила в беседе с журналистами Русакова.

По словам эксперта, на сегодняшний день много детей имеют аллергические реакции, поэтому из их рациона исключают молочные продукты.

«Это неминуемо может привести к ломкости и снижению плотности костной ткани при невосполнении за счет других продуктов», – предупредила специалист.

Взрослые

По словам диетолога, в возрасте после 40 лет происходят гормональные изменения, которые приводят к нарушению плотности костной ткани. Чтобы этого не происходило, Дарья Русакова рекомендует употреблять мясные и молочные продукты (творог, сыр), семена, орехи (миндаль, кунжут), супы, холодец.

«Если питание неполноценное, то можно употреблять биологически активные добавки к пище с кальцием и белком», – подчеркнула эксперт.

Очень важно, чтобы присутствовала и физическая активность, иначе кости будут не дополучать микроэлементы, посоветовала диетолог.

Витамин D

Для усвоения кальция очень важным является прием витамина D либо пребывание на солнце, считает специалист.

«Несмотря на то, что загар вреден, солнечный свет благотворно влияет на синтез костной ткани», – объяснила Русакова.

Сам по себе витамин D достаточно токсичный, поэтому перед его применением необходимо определить дозу – профилактическую или лечебную, предупредила диетолог. Перед приемом этого витамина лучше сдать анализ крови и определить, есть ли дефицит и насколько он выражен.

«Можно использовать более безопасные – водные растворы витамина D. Масляный витамин D тоже можно, но он более токсичный и быстрее всасывается. Поэтому я бы не рекомендовала применять витамин D без обследования», – отметила эксперт.

В поливитаминных комплексах дозировки кальция, фосфора и витамина D не очень высокие, поэтому их можно принимать без предварительного обследования, если нет аллергических реакций на витамины, сказала Дарья Русакова.

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