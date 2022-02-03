Это ятаган уже даже и не в спину… 11 Telegram-канал «СерпомПо»

3.02.2022, 17:28

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Фото: Getty Images

Что скажете, сотрудники гениального геополитика?

Большой друг Путина Турция, по заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, заключит рамочное соглашение о строительстве завода по производству дронов «Байрактар» на Украине.

Кроме того, в стране будет создан центр по обучению летчиков управлению беспилотными аппаратами разных категорий. А по решению турецкой компании Bayraktar Savunma, производящей дроны, следующее их поколение будет использовать украинские двигатели «Мотор Сич».

Что скажете, сотрудники гениального геополитика? Он «опять всех переиграл»? Каков будет ответ? Можно дать ассиметричный - предложить Турции еще один дивизион С-400!

Все ругали Америку, НАТО, поплевывали сверху вниз на Европу. А здесь вот дружок с востока подошел, принес шокирующие новости. Присядьте, послушайте. Стоять не надо, удар может хватить.

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