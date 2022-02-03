В Беларуси в 11-х классах станет на два экзамена меньше 4 3.02.2022, 17:36

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Сейчас выпускники сдают четыре экзамена.

С 2023 года выпускники 11-х классов в Беларуси будут сдавать всего два обязательных экзамена. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, пишет zerkalo.io.

Сейчас школьники после 11 класса сдают четыре экзамена: русский или белорусский язык, математику, историю Беларуси и иностранный язык. Со следующего учебного года историю и иностранный выпускникам сдавать уже не придется.

Изменения связаны с тем, что принятый недавно новый Кодекс об образовании установил новую форму экзаменов по окончании школы — централизованный экзамен (ЦЭ). Он заменит выпускные экзамены и централизованное тестирование по соответствующим предметам; а по сертификатам ЦЭ можно будет поступать в вузы.

Согласно Кодексу, перечень и форму экзаменов ежегодно устанавливает Минобр. Но, как пояснила Ирина Каржова, уже принято решение, что в форме централизованного экзамена выпускники 11-х классов будут сдавать только два обязательных предмета: математику и белорусский или русский язык (по выбору). Остальные предметы, которые будут нужны для поступления в вузы, можно будет сдать на централизованном тестировании.

А вот для выпускников 9-х классов ничего не изменится: им нужно будет по-прежнему сдавать экзамены по белорусскому и русскому языкам и по математике. Экзамены по языкам национальных меньшинств в школах, где обучение ведется на этих языках (польском и литовском), были исключены в новой редакции правил аттестации учащихся еще в 2021 году.

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