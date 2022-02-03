Польша хочет, чтобы дополнительные войска США остались в стране на постоянной основе 3.02.2022, 18:06

Фото: РИА Новости, Стрингер

Варшава считает, что это укрепит безопасность в регионе.

Польша предлагает США увеличить количество американских войск в стране на постоянной основе. Лоббированием этого предложения в Вашингтоне займется глава МИД Збигнев Рау, сообщает Reuters.

"Вполне естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в виде постоянной ротации. Текущая ситуация в сфере безопасности означает, что необходимость укрепления этой политики сдерживания еще более актуальна", — заявил замглавы МИД Марчин Пшидач.

Напомним, 2 февраля в Пентагоне подтвердили, что США в ближайшее время своими силами усилят восточный фланг НАТО. Вашингтон переместит в Румынию тысячу солдат из Германии, а затем отправит еще две тысячи военных из Штатов в ФРГ и Польшу.

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