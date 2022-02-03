БелЖД понадобилось десять дней на восстановление сервиса онлайн-продажи билетов
- 3.02.2022, 18:24
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Ранее о его взломе заявляли «Киберпартизаны».
Оформление электронных билетов на поезда с ненумерованными местами городских и региональных линий полностью восстановлено, сообщили в четверг в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Оформление электронных билетов на поезда с ненумерованными местами городских и региональных линий полностью восстановлено, сообщили сегодня в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сервисы онлайн-продажи билетов перестали работать 24 января. В официальном сообщении БЧ тогда говорилось о «техническом сбое», однако «Киберпартизаны» заявили, что совершили атаку на компьютерную сеть железной дороги, которая затронула и системы продажи билетов.
Оформление билетов на поезда с нумерованными местами было восстановлено уже 26 января, а вот для поездов с ненумерованными местами потребовалось более недели.
Сейчас сервисы работают в полном объеме, рассказали в пресс-службе БелЖД.