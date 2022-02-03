Умер Мел Мермельштейн, переживший Освенцим и победивший в суде отрицателей Холокоста
- 3.02.2022, 18:38
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Ему было 95 лет.
В возрасте 95 лет умер Мел Мермельштейн, переживший Освенцим. Мужчина стал известен, когда выиграл в США судебный процесс против Института пересмотра истории, пытавшегося оспорить масштабы и даже сам факт Холокоста. О смерти Мермельштейна сообщила газета The Washington Post.
Мел Мермельштейн умер 28 января в своем доме в городе Лонг-Бич в Калифорнии. Причиной смерти, по словам его дочери Эди Мермельштейн, стали осложнения после коронавируса.
Мермельштейна депортировали в лагерь смерти Освенцим в 1944 году вместе с родителями, двумя сестрами и братом. Ему на тот момент было 17 лет. В конечном итоге мать и сестры Мермельштейна погибли в газовых камерах. Его отец и брат также позже скончались. Впоследствии у мужчины не осталось близких родственников.
Сам Мермельштейн рассказывал Los Angeles Times: «Я пообещал отцу в лагере, что расскажу, что случилось, если выживу». После окончания Второй мировой войны он иммигрировал в США.
В 1980 году Институт пересмотра истории пообещал выплатить $50 тыс. тому, кто докажет, что в Освенциме убивали евреев в газовых камерах. Мермельштейн предоставил заверенные документы о том, что был свидетелем гибели всей своей семьи в лагере смерти. Несмотря на это, организация отказалась выплатить ему вознаграждение.
После этого Мел Мермельштейн подал иск о клевете и нарушении договора в Верховный суд округа Лос-Анджелес. По итогу рассмотрения судья постановил: «Факты, что евреев убивали газом в концентрационном лагере Освенцим в Польше, и что Холокост был на самом деле, не подлежат разумному оспариванию». Согласно решению суда, Институт пересмотра истории обязали выплатить Мермельштейну $90 тыс. и опубликовать письмо с персональными извинениями.