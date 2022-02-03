«В понедельник было 95% положительных результатов мазков» 6 3.02.2022, 18:45

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Студенты, помогающие врачам, — о ситуации в поликлиниках.

Из-за подъема заболеваемости ОРИ и COVID-19 выросла нагрузка на поликлиники. На подмогу врачам, которые там работают, Минздрав с 31 января стал направлять студентов медицинских вузов и колледжей. Сайт zerkalo.io поговорил с ними и узнал, какой работой они занимаются и не стали ли заболевать сами.

«На прием за пятичасовую смену, бывало, приходило более 50 человек»

Ксения учится в минском медицинском колледже. По графику с понедельника у нее должна была начаться практика в стационаре, но из-за подъема заболеваемости и увеличения нагрузки на врачей, которые тоже болеют, группу (всего в ней около 25 человек) разбили на две части и отправили помогать в городские поликлиники. Ксения сейчас помогает сотрудникам учреждения во Фрунзенском районе столицы. Девушка рассказывает, ребята в ее группе не очень рады такой перемене: в стационаре было бы интереснее, но все понимают, что сейчас они нужнее здесь.

— В поликлинике кто-то сидит на звонках пациентам с ковидом и опрашивает их о самочувствии, кто-то — на приеме с терапевтом или врачом общей практики в красной или чистой зонах в качестве медсестры, некоторые также ходили с ними на вызовы. Кто-то — в лабораториях, работает с медсестрой в процедурном кабинете или помогает вносить различные данные в базу. Раньше некоторых еще направляли на забор мазков, но потом их перестали брать.

Девушка говорит, что врачи в ее поликлинике на самом деле загружены, поэтому узких специалистов направляют помогать коллегам принимать пациентов с признаками простуды или коронавирусной инфекции.

— Когда я была на приеме в «чистой» зоне, люди приходили и просили направление к тому же эндокринологу, но мы вынуждены были отказать, потому что этот врач сейчас в красной зоне. И помогают действительно все специалисты, потому что сотрудников здесь болеет очень много. В наш первый день не вышли на работу почти все старшие медсестры. А на прием за пятичасовую смену, бывало, приходило более 50 человек. Пока за время этой практики из моей группы никто не заболел.

Будущий медик отмечает, что к концу недели поток людей в учреждение начал снижаться.

— В понедельник были действительно большие очереди — я сама ходила забирать людей с улицы на прием. Во вторник тоже было много людей. Со среды их уже меньше, — делится наблюдениями собеседница и отмечает, что не может сказать наверняка: большинство обратившихся болеет ОРВИ или все же COVID-19. — На момент, когда я сама была на приеме, еще делали тесты на коронавирус. Результаты были известны в течение получаса, и где-то у 60% наших пациентов они были положительными.

«Среди пациентов, у которых брали мазок, в понедельник было 95% положительных результатов»

Как рассказывает Анна, студентка стоматологического факультета БГМУ, которая сейчас «волонтерит» в одной из поликлиник Заводского района, ее одногруппникам сначала предложили добровольно вызваться на подмогу врачам. Когда большого количества желающих не нашлось, руководство приказом направило в поликлиники почти всех, за исключением нескольких человек, которые, по словам девушки, категорически отказались и продолжают ходить на пары.

— Нас отправили на этой неделе, потому что лечебный факультет на каникулах. Я отвечаю на звонки — озвучиваю пациентам результаты ПЦР-тестов, то есть сталкиваюсь только с вопросами по ковиду. Среди людей, у которых брали мазок, в понедельник было 95% положительных. Но уже в среду — гораздо больше отрицательных. Я думаю, это может быть связано с тем, что есть установка среди медперсонала делать так, чтобы положительных результатов было меньше. Людей по-прежнему в поликлинике много, особенно у кабинетов, где сдаются анализы крови и у окошка вызова врача на дом.

Собеседница отмечает, что в поликлинике не особо заботятся о безопасности студентов.

— Нас никак не защищают: все маски, перчатки мы покупаемых сами, изолированных помещений от пациентов тоже нет. Я боюсь заболеть, но больше — принести вирус домой, потому что в семье есть пожилой человек, — поделилась Анна.

«Нас не обеспечили масками и перчатками. Многие стали жаловаться на сильную головную боль, я в том числе»

В Гродно некоторые студенты со среды вместо пар посещают пациентов на дому. Как рассказала студентка местного меда Марина, субординаторов общей врачебной практики (13 групп по 9 человек) «принудительно разбросали по поликлиникам города». В учреждениях за одним врачом закрепили по два студента.

— В основном мы ходим по вызовам на дом. Их сортирует сам врач, сложные случаи и, к примеру, сердечников, забирает он, а мы разбираемся с ОРВИ. У пациента мы должны узнать жалобы, прослушать легкие, посмотреть горло, измерить температуру, все записать, узнать, нужен ли больничный. Также мы назначаем симптоматическое лечение, можем выписать направление на рентген органов грудной клетки или общий анализ крови. Еще работаем на повторном приеме в поликлинике — когда человек уже выздоровел по большей части и нам нужно его осмотреть, закрыть больничный, — описала студентка, чем занимается последние два дня.

Марина также отметила, что в поликлинике студентам не выдали средства индивидуальной защиты.

— Нас не обеспечили ни масками, ни перчатками, хотя мы обязаны быть в них на вызовах. Всех целыми группами направили в определенные учреждения, нас — на другой конец города, добираться туда неудобно. Лучше было бы выбрать самим по месту жительства — мы хотя бы примерно знали район. Потому что многие из нас — приезжие, мы здесь просто не были ни разу и сейчас ходим к пациентам домой по Google-картам.

Девушка рассказывает, что пока ей сложно судить, мог ли кто-то из ее группы заболеть за эти пару дней, но жалобы среди студентов есть.

— Уже пара знакомых сегодня ушли на больничные. Многие стали жаловаться на сильную головную боль, я в том числе. Думаю, мы могли попадать на пациентов с ковидом, но точно сказать нельзя, ведь тесты делают далеко не всем. Иногда их брали у тяжелых пациентов с высокой температурой или пожилых.

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