«Будет рост теневой экономики и безработицы» 3.02.2022, 19:01

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Предприниматели раскритиковали введенные налоговые новшества.

Индивидуальные предприниматели пожаловались чиновниками на возможные риски из-за налоговых новшеств, которые ввели с начала этого года. «Изменение условий налогообложения деятельности ИП могут вызвать рост теневой экономики, сокращение количества ИП, увеличить рост безработицы», — заявили предприниматели на заседании специальной рабочей группы при Минэкономики.

Напомним, в этом году в Беларуси уже приняли налоговые новшества, некоторые из них касаются индивидуальных предпринимателей. К примеру, для тех ИП, которые оказывают услуги, запретили применять упрощенную систему налогообложения. Исключение сделали только для некоторых сфер, среди которых туризм, здравоохранение, общественное питание, сухопутный транспорт, деятельности в области компьютерного программирования. Ранее такую возможность хотели оставить также для тех ИП, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

Введенные налоговые новшества вызывают немало вопросов у самых предпринимателей. Они говорили об этом на одном из последних заседаний рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Минэкономики. «Изменение условий налогообложения деятельности ИП могут вызвать рост теневой экономики, сокращение количества ИП, увеличить рост безработицы», — заявили предприниматели на заседании.

Среди других проблемных вопросов по налогам ИП назвали отсутствие четких и своевременных разъяснений по налоговым новшествам. «Это вынуждает ИП к приостановке своей деятельности и сдаче налоговых деклараций с нулевыми значениями в ближайшем отчетном периоде», — заявляют предприниматели.

По их мнению, нужно время на адаптацию и перехода на новые налоговые правила.

«Размер введенных ставок налогообложения неоправданно высок и в большинстве случаев у ИП и самозанятых граждан сумма единого налога превышает выручку, — считают ИП. — Необходимо сохранить возможность работы ИП с применением

особых режимов налогообложения, поскольку общий порядок налогообложения обременителен сложным учетом, высокими налоговыми ставками, дополнительными затратами, связанными с необходимостью использования услуг бухгалтеров, высоким риском штрафов».

Также ИП считают, что нужно пересмотреть порядок определения налоговой базы для применения единого налога.

Представитель МНС заявила, что «при работе ИП без нарушений и в рамках правового поля применение любого режима налогообложения не вызовет проблемных вопросов».

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