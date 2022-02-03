В НАТО назвали переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей за 30 лет 3.02.2022, 19:20

Йенс Столтенберг назвал количество российских военных на территории Беларуси.

Россия за последние дни перебросила на территорию Беларуси около 30 тыс. военнослужащих и ракетные комплексы «Искандер-М», что стало крупнейшим развертыванием российских войск на территории страны со времен холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам главы альянса, Россия также развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и силы специальных операций. «Все это будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России», — сказал он.

Говоря об «Искандерах», Столтенберг отметил, что эти системы имеют «двойное назначение», то есть способны использовать как обычное, так и ядерное вооружение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».