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Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине

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  • 3.02.2022, 19:35
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Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине

Анкара не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Киеву.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил Bloomberg, что страна не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине, в том числе от возможной продажи дополнительных беспилотников Bayraktar.

По словам Алтуна, военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Он добавил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией".

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