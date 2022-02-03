Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине 5 3.02.2022, 19:35

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Анкара не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Киеву.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил Bloomberg, что страна не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине, в том числе от возможной продажи дополнительных беспилотников Bayraktar.

По словам Алтуна, военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Он добавил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией".

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