Беларусь сбила «украинский» БПЛА: детальный разбор фейка 8 3.02.2022, 19:42

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Попытка обвинить Украину у режима и его российских кураторов провалилась.

Сегодня, 3 февраля 2022 года, в Беларуси заявили о том, что 24 января 2022 года на территории РБ был “посажен” якобы “украинский” разведывательный БПЛА Spectator, который производил разведку и наблюдение за действиями ВС РФ и РБ на полигоне "Брестский".

Украинская сторона опровергла данные обвинения, которые носят сами по себе манипулятивный характер и являются откровенной ложью. Ложью, которая очевидна при детальном рассмотрении не только самой ситуации, но и того аппарата, который белорусские официальные лица называют “украинским” БПЛА.

Я не буду в данном материале уделять внимание политической подоплеке данного фейка, с учётом того, что представители Беларуси странным образом решили вспомнить об “инциденте”, якобы произошедшем 24 января, только сейчас. Именно тогда, когда в Киев приехал с официальным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а в Минске находится министр обороны РФ Сергей Шойгу. Но сосредоточусь исключительно на технических вопросах.

Дело в том, что в Беларуси заявляют о том, что сбитый “украинский” БПЛА это БПЛА Spectator. Однако беспилотники между собой имеют лишь отдаленную схожесть и при более детальном рассмотрении, становится очевидным, что белорусский фейк – это не Spectator.

Рассмотрим же их детально.

1.Прежде всего, в глаза бросается неоднозначного назначения накладка на белорусском БПЛА, размещенная у самого винта. В оригинальном украинском БПЛА Spectator такая накладка отсутствует, а сам он имеет идеальную обтекаемую форму.

Также, обратите внимание на расстояние между пропеллером и крышкой доступа к моторному блоку. У белорусского БПЛА оно в разы меньше, нежели у украинского оригинального БПЛА Spectator.

2.Так же в глаза бросается совершенно разное крепление крыльев, которое просто невозможно не заметить.

3.И у белорусского и украинского БПЛА совершенно разный киль - хвост. Хвост беспилотников отличается как формой, так и исполнением, что невозможно не заметить.

В целом, два БПЛА имеют некоторую схожесть фюзеляжем и исполнением, но всё же белорусский аппарат ничего общего с украинским БПЛА Spectator не имеет.

По всей видимости, в Беларуси поняли бездарность распространяемого фейка и решили забросить в информационное пространство версию, что это не БПЛА Spectator, а UJ-22 “Укрджет”. Но если сравнить белорусский аппарат с UJ-22 “Укрджет” то разница между ними ещё большая.

Я не исключаю, что в Беларуси для создания данной провокации могли использовать фюзеляж БПЛА Spectator, который мог быть передан белорусской стороне россиянами, у которых, в свою очередь, остатки украинского беспилотники оказались с Донбасса. Это, например, объясняет то, что при внешней схожести фюзеляжа, просматривается довольно много отличительных элементов, которые могли стать следствием ремонта БПЛА, для придания ему более-менее вменяемого вида.

Как бы там ни было, при любых вариантах, попытка обвинить Украину у белорусской стороны и их российских кураторов – провалилась.

Злой Одессит, livejournal.com

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