Netflix анонсировал премьеры 2022 года 1 3.02.2022, 19:59

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Новые фильмы будут выходить каждую неделю.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал программу премьер в предстоящем году: новые проекты будут выходить каждую неделю, сообщили в пресс-службе платформы, пишет РБК.

Среди новинок — разнообразие жанров от боевиков до аниме, участие знаменитых голливудских актеров и режиссеров, а также дебютные работы. Рассказываем, что смотреть на стриминге в 2022-м.

Новинки Netflix — 2022

«Серый человек», реж. Энтони и Джо Руссо

Боевик о противостоянии профессиональных убийц — экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) и охотящегося на него бывшего коллеги Ллойда Хэнсена. По данным Deadline, картина станет самым дорогостоящим проектом стриминга.

«Имя наше — Адам», реж. Шон Леви

В центре сюжета космонавт, который попадает в прошлое и встречает там 13-летнюю версию самого себя. В проекте заняты Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и Зои Салдана.

«Пиноккио», реж. Гильермо дель Торо

Мультфильм — мрачная версия сказки о деревянной кукле, которая мечтает стать настоящим мальчиком, снятая по технологии стоп-моушн от режиссера «Лабиринта фавна», «Багрового пика» и «Аллеи кошмаров».

«Достать ножи 2», реж. Райан Джонсон

Продолжение истории о частном детективе Бенуа Бланке, который берется за расследование нового убийства. В главной роли — Дэниэл Крейг.

«Человек-обезьяна», реж. Дев Патель

Режиссерский дебют актера Дева Пателя («Миллионер из трущоб»). Откуда взялся человек-обезьяна? Это индийское мифическое божество Хануман, обезьяноподобный воин. Главную роль в триллере исполнит сам Патель.

Netflix также анонсировал выпуск эпического научно-фантастического фильма «The Mothership» с Холли Берри, комедийные проекты с Джоном Хиллом и Эдди Мерфи («You People») и Кевином Хартом и Марком Уолбергом («Me Time»), анимационный фильм «The Sea Beast, Slumberland» с Джейсоном Момоа, а также два релиза с Адамом Сэндлером («Hustle», «Spaceman») и многое другое.

Ранее Netflix заявил, что в 2022 году выпустит 25 южнокорейских сериалов на волне популярности «Игры в кальмара», ставшего самым успешным и масштабным шоу на платформе (1,6 млрд часов просмотра).

Среди новых корейских релизов этого года — сериал про зомби «Мы все мертвы», адаптация популярного испанского сериала «Бумажный дом», а также боевик «Seoul Vibe», сюжет которого разворачивается на фоне Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, и драма о женской дружбе «Тридцать девять».

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