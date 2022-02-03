37 стран-участниц ОБСЕ потребовали от режима Лукашенко освободить политзаключенных 4 3.02.2022, 20:07

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От имени почти четырех десятков стран выступил посол Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

37 стран-участниц ОБСЕ призвали власти Беларуси освободить политзаключенных. А их в нашей стране на сегодняшний день насчитывается 1037. От имени почти четырёх десятков стран выступил посол Великобритании при ОБСЕ Нил Буш. Он подчеркнул, что число политзаключенных в Беларуси стремительно растет, а репрессии не прекращаются — произвольные задержания продолжаются.

Выяснилось, что в Беларусь направлялось обращение по поводу политзаключенных и ситуации в стране. В ответе официальный Минск не согласился с самим термином "политзаключенный". Тот же Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что, на его взгляд, политзаключенных в Беларуси нет. Упомянутые страны-участницы ОБСЕ с такой позицией не соглашаются и в совместном заявлении объясняют свою позицию, упоминают ряд известных белорусских политзаключённых (Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Алеся Беляцкого и других).

Нил Буш призвал власти Беларуси к полному выполнению международных обязательств (в том числе в рамках ОБСЕ) и к использованию инструментов, механизмов ОБСЕ для разрешения политического кризиса в нашей стране.

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