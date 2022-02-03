Экономист: Агроэлита начала войну с Нацбанком 3.02.2022, 20:15

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Сергей Чалый

Фото: euroradio.fm

В луканомике появляется блок «селовиков», которые мыслят категориями протекционизма.

Пока Александр Лукашенко в своем послании попытался описать будущее, которое он видит для белорусской экономики, место в ней айтишников, частников и роль государства, в Беларуси появился теневой рынок картофеля. Подробнее – в программе «Экономика с Чалым».

Лукашенко в своем послании говорил, что в Беларуси инфляция внешняя, мы с ней бороться не можем, потому что мы страна маленькая, с открытой экономикой. Но с необоснованным ростом будем бороться. Отмечает экономист Сергей Чалый:

«Например, уже СМИ отметили, что в торговых сетях, где цены упали на отдельные товары сельскохозяйственные, сокращается ассортимент, что логично. Самое дорогое просто не может продаваться. Соответственно, остается так себе товар».

На рынках продают маленький картофель или гнилой за нужную цену, а за реальную могут из-под полы продать. В экономике появляется блок «селовиков», которые мыслят категориями протекционизма.

«Они мыслят категориями импортозамещения и осваивания денег. А откуда деньги берутся? Это не их задача. Вот же есть Нацбанк? А он что-то не спешит им помочь», – добавляет Сергей Чалый.

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