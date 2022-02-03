Глава Еврокомиссии обсудила российское военное присутствие в Беларуси
- 3.02.2022, 21:06
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала наращивание сил РФ крупнейшим после Второй мировой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию обсудила с премьером этой страны Санной Марин увеличение российского военного присутствия в РФ возле границы с Украиной и в Беларуси.
«Мы обсудили наращение Россией военных сил, которое мы наблюдаем на границе с Украиной, а также в Беларуси. Это самое крупное их наращение со времен Второй мировой войны», — сказала она.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил передвижение российских войск в Беларусь как крупнейшее военное развертывание со времён «холодной войны». По его данным, Россия перебросила в Беларусь 30 тысяч военнослужащих.