Глава Еврокомиссии обсудила российское военное присутствие в Беларуси 3.02.2022, 21:06

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала наращивание сил РФ крупнейшим после Второй мировой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию обсудила с премьером этой страны Санной Марин увеличение российского военного присутствия в РФ возле границы с Украиной и в Беларуси.

«Мы обсудили наращение Россией военных сил, которое мы наблюдаем на границе с Украиной, а также в Беларуси. Это самое крупное их наращение со времен Второй мировой войны», — сказала она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил передвижение российских войск в Беларусь как крупнейшее военное развертывание со времён «холодной войны». По его данным, Россия перебросила в Беларусь 30 тысяч военнослужащих.

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