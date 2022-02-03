Инфляция в Турции летит к 50%: белорусы это чувствуют 3.02.2022, 21:24

На дешевые турецкие фрукты и овощи белорусам рассчитывать не приходится.

В Турции тепло и вкусно, но с каждым месяцем за это приходится платить чуть больше: годовая инфляция рванула к 20-летнему максимуму, а лира серьезно просела к доллару. Белорусы пока могут это почувствовать в основном по ценникам на помидоры и мандарины. Но уже через каких-то два месяца к регулярным рейсам добавятся чартеры, и похоже, что Турция снова будет одним из основных направлений для белорусов, пишет «Онлайнер». Смотрим, что там сейчас с ценами.

Что произошло?

Годовая инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69%, такие данные дает официальная статистика. Это рекорд с октября 2002 года. При этом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 55,6%.

Только за январь цены прибавили 11,1%. Что дальше? Власти страны ждут, что инфляция достигнет пика в апреле, но будет меньше 50%.

В прошлом году турецкая лира потеряла 44% своей стоимости. Турбулентность валюты сильно ударила по населению, так как зарплаты падали в долларовом эквиваленте, а стоимость товаров и услуг росла.

Вот здесь мы разбирались, как это повлияло на белорусов: после падения лиры было выгодно ездить на шопинг. Но сейчас цены в лирах пошли вверх.

Смотрим в чеки из магазинов: помидоры подорожали в 2,5 раза, картошка — почти на треть

Ульяна переехала из Минска в Стамбул и делится некоторыми наблюдениями насчет цен. Спрашиваем у нее, как рекордные цифры из статистики выглядят в повседневной жизни.

— По общим ощущениям, после посещения магазина чек вырос, конечно. Чтобы что-то прямо скупали люди — не думаю, я такого не видела и не слышала. Но здесь в целом люди покупают все большими упаковками, чем у нас. Например, чай продают в килограммовых упаковках.

Из того, что заметно подорожало, — аренда квартир и айдат (плата за обслуживание дома).

— Стоимость аренды квартир выросла уже в три раза и растет каждый день. Очень сильно выросла цена на айдат — это плата наподобие коммунальных услуг в домах, где есть охрана, бассейн и так далее (цена на свет, воду и прочее сюда не входит). Так вот цена выросла почти на 50%, в некоторых местах и на все 50%.

При этом туркам подняли зарплаты на процентов 20 в среднем (по слухам, Ford поднял зарплаты сотрудникам на 70%).

Когда я покупала страховку для ВНЖ, она стоила 130 лир до Нового года. После него минимальная цена была от 830 лир (это самая простая страховка, она нужна для галочки по факту).

Если сравнивать цены на продукты сейчас и пару месяцев назад, то видно, что они тоже выросли. Вот первый чек Ульяны в турецком магазине, теперь за такой набор продуктов придется платить плюс-минус 350 лир вместо 217.

В первой колонке — стоимость продуктов в магазине на 20 ноября 2021 года, во второй — стоимость тех же продуктов спустя практически два с половиной месяца, 3 февраля.

Это цены из обычного магазина, на рынке вы можете встретить другие.

Цены в таблице указаны в лирах, учитываем, что за это время она успела еще больше обесцениться: 20 ноября прошлого года курс доллара был 11,0465 лиры, теперь — 13,4529 лиры.

Как видим, цены взлетели в том числе на помидоры и мандарины, которые растут в самой Турции. Так что на дешевые турецкие фрукты и овощи пока не рассчитываем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».