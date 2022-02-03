«Сокращать хотят меня, а не племянницу директора!» 1 3.02.2022, 21:39

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Можно ли увольнять в Беларуси человека незадолго до пенсии?

В рубрике «Права работников» рассмотрим историю заведующей, которая возмущена тем, что с ней не продлевают контракт. Женщина не уверена, что наниматель имеет право так поступить после восьми лет ее добросовестной работы. Оnliner.by объясняет, кто прав и каковы гарантии работников предпенсионного возраста.

— Работаю заведующей складом последние восемь лет, — рассказывает Людмила из Гомеля. — В конце года стали ходить слухи, что скоро будут сокращать людей, в первую очередь пенсионеров. Конечно, радости мало, но оно и понятно — никакой прибыли у предприятия практически нет, а у пенсионеров хоть пенсия останется. Но на днях узнала, что увольнять хотят и меня! Не племянницу директора, не вчерашних студентов, ни мужиков, которые пьют не просыхая, а меня! Просто потому, что «по взглядам» не подхожу. А мне до пенсии всего два года с копейками остается. Как найти работу в таком возрасте? Ведь если не найду, то и стажа не хватит для нормальной пенсии. Коллега говорит, что меня нельзя уволить, а директор — что мой контракт истекает в марте и продлевать его не обязаны. Муж у меня давно умер, детей у нас не было, потому вся надежда на саму себя. Помогите разобраться, законно ли все это.

Можно ли увольнять человека незадолго до пенсии?

Работниками предпенсионного возраста считаются те, кому остается два года или меньше до получения права на пенсию по возрасту. Гарантии для них отражены в Трудовом кодексе, указе №180, законе о занятости населения и касаются именно контрактников. Считается, что они «не всегда могут на равных конкурировать с остальными».

К слову, для пенсионеров такой гарантии нет, их принимают на работу и увольняют на общих основаниях.

Если наниматель подписал соответствующее тарифное (отраслевое) соглашение или указал это условие в своем коллективном договоре, предпенсионный возраст может составлять до пяти лет. То же самое — если ваш наниматель входит в объединение предприятий, подписавшее такое соглашение. Чтобы узнать, подписывал ли он что-то такое, загляните в колдоговор и на сайт Минтруда.

Если же с работником, которому до пенсии осталось всего ничего, заключен трудовой договор без срока, то это лицо мало чем отличается в правах от всех остальных. Но если его переводят на контракт, то срок должен быть не менее чем до достижения указанного возраста, но не более пяти лет (ч. 4 ст. 261-5 ТК).

Если работник трудится по контракту и до наступления пенсионного возраста ему менее двух лет, наниматель обязан продлить с ним контракт (п. 3 ч. 3 ст. 261-5 ТК).

Однако есть еще несколько условий:

— работник не против продления контракта;

— у работника не было нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины (официально оформленного менее года назад выговора, лишения премии и т. д.);

— это касается уже работающих сотрудников, продлевающих контракт, а не новичков, которых принимают впервые на это место;

— это не затрагивает пенсии по выслуге лет и прочие, предпенсионный возраст связан с общим по стране.

Что делать, если вас несправедливо уволили?

В течение одного месяца со дня увольнения вы можете обратиться в суд против нанимателя (пошлину при этом платить не надо). Суд должен относиться к тому району, где зарегистрирован наниматель (по его юрадресу).

В случае читательницы нельзя однозначно утверждать, что наниматель нарушил законодательство. До пенсии Ирине более двух лет, и если наниматель не подписал расширенных гарантий, то уволить ее пока можно на общих основаниях — предупредив за месяц.

В противном случае, если у работницы нет дисциплинарных взысканий, с ней обязаны продлить контракт до наступления пенсионного возраста.

Однако нельзя забывать, что при сокращении штата учитываются правила ст. 45 Трудового кодекса, которые дают преимущественное право остаться на работе людям с более высокой квалификацией. То есть если сокращать, то сначала новичков без дополнительных гарантий. Однако в ситуации Ирины неясно точное основание увольнения: окончание контракта или все же сокращение штата.

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