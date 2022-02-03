Студенты украинского университета объявили забастовку 2 3.02.2022, 21:50

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Киево-Могилянская академия

Студенты возмущены тем, что Минобразования Украины отказалось признать результаты выборов президента университета.

Студенты Национального университета Киево-Могилянская академия ушла на бессрочную забастовку, так как Минобразования отказалось признать результаты выборов президента университета. Об этом сообщает пресс-служба Могилянки в четверг, 3 февраля.

На завтра анонсирован митинг "Министр временный, Могилянка - вечна!" под зданием Кабинета Министров.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест", - сказано в заявлении.

Студенты подчеркивают, что Минобразования превысило свои полномочия, а приказ министерства о назначении нового конкурса на пост президента НаУКМА называют "несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод".

Накануне Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента НаУКМА. Выборы запланированы на 27 апреля. При этом на прошедних выборах победил экс-министр образования Сергей Квит.

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