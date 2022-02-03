США: Учения РФ и Беларуси ведут к росту напряженности 3.02.2022, 22:01

Действия режима Лукашенко и Кремля направлены на эскалацию в регионе.

Администрация США полагает, что проведение совместных учений Россией и Беларусью вызывает рост напряженности. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, следовавшего в Нью-Йорк.

«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Как напомнила Псаки, Томас-Гринфилд ранее утверждала, что Россия перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь и может расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военнослужащих.

«Очевидно, что эти действия, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», - полагает пресс-секретарь Белого дома.

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