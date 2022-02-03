Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке

Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке1
- 3.02.2022, 22:35
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Нападение хакеров привело к задержкам разгрузки танкеров.
Крупные нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке 28 января. Нападение хакеров привело к задержкам разгрузки танкеров.
Об этом сообщает France24.
По данным издания масштабной кибератаке подверглись порты Бельгии, Германии и Нидерландов. Взлом начался несколько дней назад и нарушил работу нефтяных терминалов. В результате танкерам приходится дольше ждать, прежде чем их разгрузят, а любые длительные задержки негативно сказываются на ценах на энергоносители.
Правоохранители Бельгии, Германии и Нидерландов начали расследование инцидента. Свою поддержку властям этих стран предложило полицейское агентство Европола.
"На данном этапе расследование продолжается и находится на первоначальной стадии", - заявила изданию пресс-секретарь Европола Клэр Жорж.